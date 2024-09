V dětství jsem se nevyznačovala výjimečným talentem, vzpomíná Absolonová

„Když mi bylo patnáct a zjistila jsem podle nějakého časopisu, že Ivana Chýlková a David Koller mají stejně jako já 27. září narozeniny, říkala jsem si, že je to znamení, že budu zpěvačka,“ vzpomíná Absolonová.

Cesta k úspěchu ale vyžadovala hodně práce. „Chodila jsem do Kühnova dětského sboru a nikdy jsem se oproti jiným dětem nevyznačovala výjimečným talentem. Byla jsem taková jako hezky průměrná, a to trvalo poměrně dlouho,“ vypráví zpěvačka. Změnilo se to jen díky její vlastní urputnosti. „Ale byla jsem mile urputná,“ dodává Absolonová.

V současné době exceluje v tragikomedii Judy, která pojednává o osudu americké herečky a jazzové zpěvačky Judy Garlandové. „To gros je vlastně činohra a občas se tam zazpívá. Ale musím říct, že ani ty písně, u kterých jsem si myslela, že si ulevím, nejsou jednoduché. Zase mě to učil pan profesor Klezla, a když jsem tam přišla a zahrál mi to, tak jsem mu řekla, že to já v životě nezazpívám. Ale nakonec jsem se to naučila,“ popisuje Absolonová.

„Naučila jsem se i to ohromné množství textu, a i jsem se přestala stydět být na jevišti opilá, zvracet, být zfetovaná a tak. Protože jsem zfetovaná nikdy nebyla, tak jsem nakoukávala spoustu věcí, jak se ti lidé chovají,“ dodává.

Americká ikona Judy Garlandová se totiž během svého života potýkala se závislostí – a právě to ji stálo život. V roce 1969 se předávkovala barbituráty.

Judy Garlandová s dcerou Lizou Minelli a synem Joeym

„Bohužel zemřela ve 47 letech, což mně je teď. Ona se osmačtyřiceti nedožila, já snad jo. A její dcerou je Liza Minneli, která rovněž získala Oscara. Je to smutný osud výjimečné osobnosti. Z toho, co jsem si o ní načetla, mám pocit, že je jednou z prvních obětí showbyznysu a té obrovské slávy,“ míní Absolonová, která si od showbznysu ráda odpočine u vaření nebo budování chalupy.

„Už mám střechu, okna, už mám vylité podlahy, už mám omítku, a už dokonce umím držet správně v ruce stavební plánek, takže tomu rozumím, a je to skvělé,“ popsala s humorem zpěvačka.