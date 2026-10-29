Monika Absolonová nezná slitování, Adéla Gondíková a spol budou trpět

„Všechno ze mě spadlo, cítím se vyklidněná a srovnaná,“ vypráví zpěvačka, která si ke svým padesátinám nadělila také koncert v O2 Universum. „Byla to velká zodpovědnost a stres. Chtěla jsem ukázat, že to dokážu a podle mě jsem to zvládla nad očekávání. I pan profesor Eduard Klezla mě pochválil. Dokonce řekl, že jsem ho překvapila, což mi přijde po třiceti letech, co k němu chodím na hlasové kondice, skvělé,“ říká.
S pátým křížek ale žádnou velkou změnu ve svém životě neplánuje. Nemá ani seznam míst, která by chtěla v nejbližších letech navštívit. A už vůbec k nim nepatří safari. „Tam by chtěla moje máma, což vůbec nechápu. Mě to absolutně neláká. Když chci vidět zvířata, tak si můžu pustit nějaký dokument. Nepotřebuji je pozorovat v jejich přirozeném prostředí. Když si představím, že mi u stanu něco funí… Umřela bych strachem,“ přiznává.
„Nejsem žádný dobrodruh. Nechci zdolávat extrémní výšky, ani se koupat s delfíny, potápět se žraloky, jít na jižní nebo severní pól. Nic z toho. Chci jenom se svými kluky jezdit na výlety, které je budou bavit, takže musí být spojené s hokejem nebo fotbalem,“ říká zpěvačka.
Tadeáše a Matouše má s bývalým hokejistou a expartnerem Tomášem Hornou, s nímž po bouřlivém rozchodu znovu našla společnou řeč. I když mu veřejně poděkovala, že jí „dal“ syny, na narozeniny ho nepozvala, stejně jako svého otce, s nímž rodina až donedávna vedla soudní spor. „Byli tam samí kamarádi, jsem single, ale pořád se mi někdo líbí, akorát se to furt mění,“ usmívá se.
Do budoucna by, co se profese týče, chtěla dělat hezké věci s dobrými lidmi, kam patří přátelé z divadla Studio DVA. Ti se složili a dali zpěvačce k narozeninám kus plotu. Dokonce vyrobili i maketu její chalupy. „Chtěla jsem krásný plaňkový zelený plot, a to se mi splnilo,“ říká Monika Absolonová. Ježíškovi si prý ještě napíše o fasádu na chalupu, kterou dlouhodobě rekonstruuje.
Od blízkých kamarádek v čele s Vendulou Pizingerovou dostala mikrofon, na kterém je napsáno: Zázraky se dějí. Tuto větu pronesl její syn Tadeáš, když před třemi lety odcházela z domova na slavnostní vyhlášení Českého slavíka. „Filip Vaněk mě navlékl do růžových šatů, takže jsem vypadala jako kreveta. Prý, abych byla výrazná a vidět, i kdybych cenu nedostala, což se tak nějak předpokládalo. Ale stal se zázrak,“ usmívá se dnes už dvojnásobná bronzová slavice.
Letošní datum Slavíka má v diáři opět zablokované. „Když mě pozvou, tak tam půjdu a když ne, pojedeme s klukama na chalupu,“ říká smířená s oběma variantami.
Koncert, který ke svým narozeninám uspořádala, si chce příští rok zopakovat. Měl by být až na jednu drobnost stejný. „Některé moje kamarádky projevily přání v něm vystoupit. Takže tam bude píseň, při které budeme společně tančit. Vymyslela to Adéla Gondíková,“ prozrazuje zpěvačka.
Vendula Pizingerová, se kterou si je nejblíž, se ale zatím k iniciativě nepřidala. „Když bude chtít, tak může. Ale nedovedu si představit, že by Vendy chodila na hodiny tance a trénovala,“ usmívá se Monika, která bere výzvu velmi seriózně. „Když to chtějí dělat, tak ať se naučí choreografii,“ říká nesmlouvavě.
Sama chodila před svým narozeninovým koncertem každý den na dvouhodinové taneční tréninky. „Měla jsem tam sedm choreografií a chtěla jsem, abych to dělala stejně dobře jako ti dvacetiletí a abych u zpívání nefuněla,“ vypráví. Díky intenzivní přípravě dokonce zhubla. „Ale teď už opět žeru, piju a žiju,“ směje se, že s váhou je to teď zase trošku jinak.
Monika byla jednou z osobností, které vyfotil tandem fotografek Lenka Hatašová a Monika Absolonová pro Nadaci Archa Chantal do kalendáře Proměny světla 2027. Má na něm rozpažené ruce. „Měly jsem to fotit venku, ale bohužel nevysvitlo slunce, tak jsem to udělaly v ateliéru. Monika představuje anděla, protože my ji tak vnímáme,“ říkají autorky fotografie.
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29. září 2026