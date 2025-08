Během přípravy na rozhovor mi pípl Instagram, že jste zahájila živé vysílání s vařením. Po letech jste se tedy trochu vrátila k oboru. Začalo to tuším za covidu?

Celé to vzniklo jako náhoda. Vždycky jsem ráda vařila, nicméně na škole jsme v učivu procházeli postupně všechny provozy hotelu, tedy včetně vaření, ale i když jsme byli na praxi, tak si pojďme říct, k ničemu nás moc nepustili. Vařit jsem se naučila až životem. A máte pravdu, vařit na Instagramu jsem začala během covidu, kdy mě jeden potravinový řetězec oslovil ke spolupráci, která se z původních tří měsíců protáhla na čtyři roky.

Nikoho by tehdy nenapadlo, že se z toho stane takový fenomén. Spolupráce s řetězcem sice skončila, ale oslovují mě jiné firmy, moji fanoušci mi psali, že jim to chybí. Takže jsme se teď s jednou společností domluvili. Vlastně mě to baví, jsem doma, můžu tam mít děti, tudíž nemusím řešit hlídání.