Monika Absolonová nosí Zagorové a Gottovi květiny z koncertů

„Mám teď nadváhu a vadí mi to. Snažím se zhubnout, ale je to problém. I když jsem se rozhodla nedojídat po dětech a necpat se na noc, kila nejdou dolů,“ říká Monika Absolonová, na které však nejde vidět, že by přibrala. „Mně prostě chutná. Od rána až do večera.“

Přitom se otáčí způsobem, který její kolegové nedokážou pochopit. Krom jiného sama rekonstruuje chalupu, kterou si pořídila. „Teď se dělají podlahy, právě mi přišly fotky. V červnu už tam budeme moct s kluky být, i když to asi ještě nebude všechno stoprocentně hotové,“ popisuje. Kdyby prý neměla skvělého stavbyvedoucího, byla by v koncích. „Lukáš mi se vším poradí,“ říká, aniž by si stýskala, že s partnerem by šlo všechno líp.

Monika Absolonová při nahrávání alba Láska

„Já takového chlapa, který by mi pomáhal, nikdy nepotkala a ti, co mi můžou pomoct, to dělají. Paradoxně si nechám pomáhat od kamarádů, ale od partnerů jsem to nikdy nežádala. Možná to byla chyba, nevím,“ zamýšlí se. Přesto ničeho nelituje. „Potkala jsem různé muže v různých fázích svého života. V tu chvíli to bylo v pořádku. A pak se ukázalo, že se nám bude žít lépe bez sebe.“

O lásce především partnerské je její poslední album. „Pro mě je láska hybatelem všeho,“ říká. Sama je ovšem singl. „Nevím, jestli je o mě zájem. To jsem netušila ani ve dvaceti. Až teď se dozvídám, kolika mužům jsem se líbila, což je pro mě překvapivé. Prý mi to i dávali najevo. Ale já to nepochopila, v tomhle jsem asi natvrdlá. Měla jsem pocit, že mě mají rádi jako kamarádku a ono za tím možná bylo i něco jiného, jenom jsem to nezaregistrovala,“ vypráví.

Monika Absolonová

Ani prostřednictvím sociálních sítí jí žádné nabídky na rande nechodí. „Tam mi píší jenom gayové a ženy. Že jsem hezká, milá, perfektní,“ usmívá se zpěvačka. A další komplimenty přidal na křtu jejího alba Láska režisér Ondřej Sokol. „Neznám nikoho, kdo by tak neotravoval řečmi o umění a přitom byl umělkyní a dokázal to takovým způsobem zúročit a kdo by tak miloval svoji práci jako Monika,“ prohlásil. Pod jeho režijním vedením ztvárnila zpěvačka v divadle Studio DVA postavu Judy Garlandové a Evity Perónové.

Za kmotra alba si vybrala Štefana Margitu, s jehož manželkou Hanou Zagorovou si byla velmi blízká. „S Monikou když jde člověk na kafe v jednu odpoledne, tak ještě po půlnoci není doma. To je tolik povídání, tolik blbostí co si s ní člověk řekne a tak se u toho nasměje…,“ vypráví Margita.

Dříve chodívala Monika na kafíčka s Hanou Zagorovou a Vlastou Peterkovou. Teď je vše jinak. „Po smrti Hanky je náš vztah hlubší než dřív. Samozřejmě jsme se s Monikou znali dobře i předtím, ale nescházeli jsme se. Teď si víc voláme, vídáme se častěji a je to hezké,“ říká operní zpěvák, který Moniku dojal k slzám dárkem z Hančiny pozůstalosti. Věnoval jí zlatý náhrdelník.

Štefan Margita věnoval Monice Absolonové na křtu alba Láska řetízek Hany Zagorové. (14. března 2025)

„Oceňuji na ní hlavně profesionalitu a přirozenost. Monika vyjde na jeviště a publikum tak okouzlí, že ho má za pár minut na své straně. A hraje si s textem, který zpívá. Tohle všechno uměla i Hanka, proto mi ji tak strašně připomíná,“ vyznal se Margita.

Oba taky cítí, že Hana Zagorová tady s nimi nějakým způsobem pořád je. „To jsou takové momenty… Monika mi vyprávěla, jak byla na hřbitově a začali kolem ní létat motýli. Tak si řekla: Fajn, dobře že tu jsou. Pak tam šla podruhé, nikde nic a ona si pomyslela: Copak mi tu Hanku dneska připomene? A najednou se tam objevila veverka. A já to mám stejně. Jsem doma, něco mě trápí, přál bych si, aby se to vyřešilo a Hanka mi opravdu pomůže. Je mi jedno, co si o tom kdo myslí, tak to prostě je. Za těch třicet let našeho společného života přesně vím, co by udělala, v čem mi pomohla a v čem mi pomáhá dnes,“ říká Margita, který také chystá novou desku - Andělé strážní. Mimo jiných na ní zazní duet s Monikou, který s ním zazpívá i na jeho koncertě v O2 areně.

Absolonová turné ke svojí desce plánuje až na příští rok a završí ho koncertem v O2 universum u příležitosti svých padesátých narozenin. „Loni jsem točila desku a zkoušela Judy, tak jsem šťastná, že letos se nic nového učit nemusím,“ říká.

Monika Absolonová

S repertoárem je spokojená. „Těch jedenáct písní (dvanáctá je od Hany Zagorové, pozn.red.) na moje album napsali lidé, kteří nedostali žádné zadání a přesto se všichni textem trefili, jako by mě znali, jako kdyby žili můj život. Všechny jsou pro mě výpovědní. Každý vztah, který jsem v životě prožila, se do nich otiskl,“ říká Absolonová.

Před křtem byla překvapivě velmi nervózní. „Protože chci, aby všichni dorazili, byli spokojení, abych v děkovné řeči na nikoho nezapomněla…,“ vypočítávala.

Když má mít velký koncert, jde na hřbitov. „Chodí za Karlem Gottem a za Hankou,“ prozradil Margita. „Buďto před vystoupením anebo po něm. Vezme kytky a odnese je tam. Je prostě úžasná, hodný člověk.“