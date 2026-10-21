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Dorty, těstoviny, víno a sem tam cigareta. Monica Bellucci prozradila svou „dietu“

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  9:00
Bellucci je jednou z nejvíc sexy hereček už pěknou řadu let.

Bellucci je jednou z nejvíc sexy hereček už pěknou řadu let. | foto: Profimedia.cz

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Herečka Monica Bellucci na konci září oslavila dvaašedesátiny, a přitom jako by téměř nestárla ani nepřibírala. Oproti tradičním představám o zdravém režimu jsou její preference trochu překvapivé. Leckoho tak překvapí, že se stravuje „po italsku“ s převahou těstovin a vína.

„Dobře jíst, dobře pít, dobře se pomilovat a hodně se smát,“ těmito slovy už shrnula svou taktiku, když se jí dotazovali reportéři z magazínu The Telegraph. „Skutečně se vyžívám v dortech a těstovinách, tu a tam sklenka vína a velmi příležitostně cigareta.“

Tajemství její diety spočívá v malých porcích a středomořské stravě, v níž hojně figuruje zelenina, ovoce, libové maso či olivový olej. Tu doplňuje o zdravé tuky ve formě ořechů či avokád, které přispívají ke zdravému vzhledu pleti.

Monica Bellucci (San Sebastian, 19. září 2016)

Pro aktivní metabolismus denně prostřídá pět jídel – snídani, oběd, večeři a mezi nimi dvě malé svačiny. Dle svých slov si tak může dovolit vše, nač má chuť, aniž by tím přibírala na váze. A to tím spíše, že na pohyb si příliš nepotrpí – jak říká, raději si zacvičí pilates nebo si půjde párkrát týdně zaplavat, než aby se dřela v posilovně.

„Trochu cvičím a občas kvůli práci držím lehkou dietu, ale nepřeháním to. Nikdy jsem nebyla hubená, přirozenější jsou pro mě křivky. A taky chci stárnout s poklidem; v padesáti nebo šedesáti prostě nemáte stejné potřeby jako ve dvaceti,“ přibližuje v nedávném rozhovoru pro The Sunday Times.

Italská herečka Monica Bellucci v letech 1991 a 2024

Přestože si uvědomuje, že některé ženy mohou vnímat stárnutí jako něco negativního, Monica Bellucci zastává opačný názor. „Reálně neexistuje alternativa. Ten proces můžete buď důstojně přijmout, nebo umřít. A to pak budu tisíckrát raději stárnout,“ směje se.

Oceňuje také nadhled, který člověk získává s přibývajícím věkem, a pochvaluje si, že dnes existují i role psané na míru starším ženám. „Dřív bylo prakticky nemožné, aby měla herečka kariéru ještě po čtyřicítce,“ říká. „Přitom zralá žena má co vyprávět, a diváci to pak reálně ocení.“

Skutečná krása podle ní spočívá uvnitř – v tom, jak barvitý je vnitřní svět člověka, který už si leccos prožil. „S věkem se perspektiva mění. V životě pak začnete intenzivněji vnímat věci, které jste dřív považovali za samozřejmé,“ dodává. „Pak se to, že se probudíte a jste zdraví, nebo třeba i vůně kávy stává důvodem k vděčnosti. Tohle ale naučí jen čas.“

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