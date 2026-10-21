Dorty, těstoviny, víno a sem tam cigareta. Monica Bellucci prozradila svou „dietu“

„Dobře jíst, dobře pít, dobře se pomilovat a hodně se smát,“ těmito slovy už shrnula svou taktiku, když se jí dotazovali reportéři z magazínu The Telegraph. „Skutečně se vyžívám v dortech a těstovinách, tu a tam sklenka vína a velmi příležitostně cigareta.“
Tajemství její diety spočívá v malých porcích a středomořské stravě, v níž hojně figuruje zelenina, ovoce, libové maso či olivový olej. Tu doplňuje o zdravé tuky ve formě ořechů či avokád, které přispívají ke zdravému vzhledu pleti.
Pro aktivní metabolismus denně prostřídá pět jídel – snídani, oběd, večeři a mezi nimi dvě malé svačiny. Dle svých slov si tak může dovolit vše, nač má chuť, aniž by tím přibírala na váze. A to tím spíše, že na pohyb si příliš nepotrpí – jak říká, raději si zacvičí pilates nebo si půjde párkrát týdně zaplavat, než aby se dřela v posilovně.
„Trochu cvičím a občas kvůli práci držím lehkou dietu, ale nepřeháním to. Nikdy jsem nebyla hubená, přirozenější jsou pro mě křivky. A taky chci stárnout s poklidem; v padesáti nebo šedesáti prostě nemáte stejné potřeby jako ve dvaceti,“ přibližuje v nedávném rozhovoru pro The Sunday Times.
Přestože si uvědomuje, že některé ženy mohou vnímat stárnutí jako něco negativního, Monica Bellucci zastává opačný názor. „Reálně neexistuje alternativa. Ten proces můžete buď důstojně přijmout, nebo umřít. A to pak budu tisíckrát raději stárnout,“ směje se.
Oceňuje také nadhled, který člověk získává s přibývajícím věkem, a pochvaluje si, že dnes existují i role psané na míru starším ženám. „Dřív bylo prakticky nemožné, aby měla herečka kariéru ještě po čtyřicítce,“ říká. „Přitom zralá žena má co vyprávět, a diváci to pak reálně ocení.“
Skutečná krása podle ní spočívá uvnitř – v tom, jak barvitý je vnitřní svět člověka, který už si leccos prožil. „S věkem se perspektiva mění. V životě pak začnete intenzivněji vnímat věci, které jste dřív považovali za samozřejmé,“ dodává. „Pak se to, že se probudíte a jste zdraví, nebo třeba i vůně kávy stává důvodem k vděčnosti. Tohle ale naučí jen čas.“