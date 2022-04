Po měsících skrývání se monacká kněžna ukázala na veřejnosti

Kněžna na Velkou cenu Monaka oblékla šedý kalhotový kostým a na tribuně stále po boku manžela a dětí. Přestože se občas pousmála, většinu času měla nepřítomný pohled, což zachytili i přítomní fotografové.

Manželka monackého knížete se v březnu po roce vrátila domů do paláce Grimaldiů. I když se do Evropy vrátila už loni na podzim, nebyla schopná pobývat v Monaku. Trávila několik měsíců v péči psychiatrů, aby se plně zotavila. Od listopadu pobývala na prestižní soukromé klinice ve Švýcarsku. Sama přitom vydala prohlášení, že kvůli emočnímu a fyzickému vyčerpání se dobrovolně přihlásila do péče psychiatrů.

Kněžna Charlene před rokem během pobytu v Jihoafrické republice chytila silnou infekci nosohltanu a středního ucha, kvůli níž nemohla cestovat a musela na operaci. Půl roku se léčila v Africe, dokonce zmeškala i desetileté výročí svatby s knížetem Albertem. Dlouhodobá nepřítomnost kněžny v Monaku vyvolala v tisku spekulaci o možném rozvodu nebo odloučení manželů.

Monacký kníže Albert II., kněžna Charlene a jejich děti na Velké ceně Monaka (29. dubna 2022)

Bývalá jihoafrická plavkyně Charlene Wittstocková a monacký kníže Albert II. se vzali 1. července 2011. V prosinci 2014 se jim narodila dvojčata. Přestože princezna Gabriella přišla na svět před svým bratrem princem Jacquesem, právě on se stal coby mužský potomek následníkem monackého knížecího trůnu.

Albert II. má ještě dvě nemanželské děti, které ovšem nemají nárok na trůn. V roce 2006 se Albert II. přiznal k otcovství dnes třicetileté Jazmin Grace. Narodila se v roce 1992 v Kalifornii. S její matkou Tamarou Rotolovou udržoval kníže krátký poměr.

Kromě dcery má ještě osmnáctiletého syna Alexandra, jehož matkou je francouzská letuška původem z Toga Nicole Coste.