Rekvizitář zmizel v díře, popsal Révai humorné okamžiky natáčení Molochu

„Humor na place musí být. Když vám třeba rekvizitář zmizí v díře. A když máte mezinárodní obsazení, tak ta komunikace bývá většinou humorná. Byť je to napínavý politický thriller, tak se tam člověk zasměje,“ říká Jan Révai, který si v Molochu zahrál investigativního novináře.

V hlavní roli se představí Miroslav Donutil, který hraje prezidenta. „Nechtěli jsme uvažovat nad někým konkrétním. Chtěli jsme ukázat postavu středoevropského prezidenta, kterého potkávají věci a on potkává je. Inspirovali jsme se všemi možnými hlavami státu. Respektive inspiroval se scenárista a na mně už bylo jen abych to zahrál,“ uvedl.

První dámu ztvárnila Ivana Andrlová. Ta se sama těší, až Moloch uvidí a teprve plně pochopí. „Je to napínavé, překvapivé a rozhodně se diváci budou divit. Já se budu taky divit, protože já jsem z toho taky ještě nic neviděla a hrozně se na to těším. Je to hrozně složitá látka a při čtení se to nedá rozklíčovat. Je těžké to číst,“ vysvětlila herečka.

Moloch přináší pohled do zákulisí vysoké politiky, tajných služeb a investigativní žurnalistiky. Autoři projektu producent Vratislav Šlajer, režisér Lukáš Hanulák a scenárista Štefan Titka zpracovali téma třídílného seriálu moderně a jako žánrovou výpověď s důrazem na aktuálnost tématu.

Po útoku na prezidenta České republiky (Miroslav Donutil) se investigativní novinář Martin Braun (Jan Révai) spojí s mladou online pátračkou Juliou (Eliza Rycembel), aby odhalili, co a proč se přesně stalo. Během pátrání se zapletou do nebezpečné hry tajných služeb, mezinárodní politiky a sil, které jsou z různých důvodů odhodlány utajit pravdu. Při cestě k jejímu nalezení umírají lidé a jedinou nadějí pro Juliu s Martinem, aby neskončili stejně, je včas odhalit, co se stalo.