JAMU vám nedá skoro nic. Nejdůležitější je praxe, říká Mojmír Maděrič

I letos vyrážíte s obnoveným muzikálem Noc na Karlštejně po hradech a zámcích. Těšíte se?

Moc! A můžu se pochlubit, že v něm účinkuju už od jeho začátku. Kolik je to vlastně let? To jsem se ještě alternoval s Andrejem Hrycem, který už bohužel není mezi námi. Scénář se téměř neliší od toho filmového, něco jsme malinko sice upravili pro divadelní prkna, jinak je téměř doslovný. Hraju vévodu Štěpána, toho, který se pořád nemůže smířit s absencí žen na hradě, nevěří, že tu žádné nejsou, a tak pátrá po „fraucimoru“. Za vším hledej ženu!

Jediná skvrna na Provázku byla, že nám nepovolovali kšefty. Když věděli, že máme například odpoledne natáčení v televizi, schválně nám tam prskli zkoušku.