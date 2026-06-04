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Pastrňákova svatba byla nejhezčí, na které jsem byl, říká návrhář Poner
Slováková ukázala na přehlídce pozadí, modelky sexy prádlo i šaty. Bendig pěl italsky
Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla
Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.
Sweeney ukázala odvážné fotky z natáčení Euforie. Říká se tomu herectví, vzkázala
Americká herečka Sydney Sweeney (28) po odvysílání finále seriálu Euforie překvapila fanoušky sérií dosud nezveřejněných fotografií ze zákulisí. Snímky, na nichž se objevuje v provokativních...
Babičce řeknu, že jsem Playmate, chlubí se vítězka titulu pánského magazínu
Novou Playmate se stala osmnáctiletá Kristýna Anna z České Třebové. Studentka, která miluje sport, především fitness a běh, ale věnuje se i snowboardu a lyžování, se na povinnosti spojené se ziskem...
Rozvádím se. Co jsem zažil, bylo daleko za hranicí lásky, říká Daniel Krejčík
Herec Daniel Krejčík prozradil, že se po necelém roce rozvádí s učitelem Jiřím Vymětalem. Sledujícím na sítích přiznal, že po uzavření registrovaného partnerství postupně zjistil, že jejich vztah...
Jennifer Lopezová předvedla dokonalé křivky v bikinách na zahradě své nové vily
Jennifer Lopezová znovu rozpálila internet. Ve svých 56 letech zapózovala zpěvačka a herečka v bílých bikinách u bazénu, ukázala nejen vyrýsované břicho, ale i luxusní zahradu a vzácné momenty s...
Slováková ukázala na přehlídce pozadí, modelky sexy prádlo i šaty. Bendig pěl italsky
Po dvouleté pauze se sourozenci Jakub a Nikol Ponerovi vrátili s módní show Luminosa, která tentokrát proměnila v působivé přehlídkové molo Holešovickou tržnici v Praze. Akce se nesla v duchu italské...
Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy bude poslední díl
Boj o nejodolnějšího trosečníka směřuje do finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících...
Maminka zemřela na stejný nádor jako mám já, prozradila Laďka Něrgešová
Moderátorka Laďka Něrgešová (50) sdílela na sociálních sítích vzpomínku na svou maminku. Ta zemřela před pěti lety a moderátorka prozradila, že trpěla stejnou nemocí, jakou si teď sama prochází.
Rozhodně bych v této době nechtěl být dětským psychiatrem, říká Roman Zach
Kromě hraní se věnuje také režii. Vyjma speciálního projektu má na svém kontě ještě dvě klasická představení. Hra Prádelna v Brooklynu měla premiéru nedávno. Roman Zach v rozhovoru pro iDNES.cz...
Sexy nevěsta a obřad i s dětmi. Michaela a Roman Tomešovi si zopakovali svatbu
Po 15 letech vztahu a 10 letech od své svatby si herci Roman Tomeš a Michaela Tomešová znovu řekli své „ano“. Na den přesně, na stejném místě, dokonce i ve stejných svatebních šatech, obnovili...
Už od mládí předurčen k rolím „bručounů“. Krasavce nehrál Miloš Nedbal kvůli vlasům
Když se vysloví jeho jméno, asi si ho vybavíte v rolích přísných kantorů, bručivých dědků nebo despotických otců. Starší muže hrál Miloš Nedbal už od mládí díky své vizáži. Mimo to pak celá léta učil...
Vítězka Zrádců a vdaná paní Nicole Šáchová zapózovala v bikinách v Thajsku
Playmate Nicole Šáchová (28), kterou diváci znají jako vítězku reality show Zrádci a finalistku Asia Expressu, potěšila své fanoušky novými snímky z pracovního výletu do Thajska. Na Instagramu...
Nepotřebuji hledat oběť, říká k rozvodu s Krejčíkem Vymětal. Prozradil, že má syna
K nastávajícímu rozvodu Daniela Krejčíka (31) se vyjádřil i jeho partner Jiří Vymětal (43). Herec a pedagog se vzali loni v létě. Krejčík minulé dny oznámil, že je konec.
Jako dvě sestry. Herečka Jessica Alba se pochlubila sedmnáctiletou dcerou
Jessica Alba (45) sdílela fotografie, na kterých je společně se svou nejstarší dcerou Honor Warrenovou (17). Podle názoru fanoušků vypadají vedle sebe spíš jako dvě sestry a dospívající dívka je...
Halina Pawlowská promluvila o kolapsu plic. Cítila jsem se v poslední fázi, říká
Spisovatelka Halina Pawlowská (71) promluvila v podcastu Čestmíra Strakatého o vážném zdravotním problému, který ji před dvěma lety málem stál život. Zkolabovaly jí plíce.
Sweeney ukázala odvážné fotky z natáčení Euforie. Říká se tomu herectví, vzkázala
Americká herečka Sydney Sweeney (28) po odvysílání finále seriálu Euforie překvapila fanoušky sérií dosud nezveřejněných fotografií ze zákulisí. Snímky, na nichž se objevuje v provokativních...
Dává si svítící masku a přehání to s vitamíny, práskla Gondíková na Langmajera
Herec Jiří Langmajer slaví 60. Jeho žena Adéla Gondíková (52) prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že nosí na noc dámskou masku a přehání to s vitamíny. Langmajer si zase postěžoval, co jim kazí...