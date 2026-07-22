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Módní milionář skončil v Řecku ve vězení. Nahý se otíral o sochu prezidenta

Petra Škraňková
  13:21
Módní influencer Samuel Onuha (26) skončil na řeckém ostrově ve vězení za to, že tančil nahý na soše a nevhodně se o ni otíral. Podle policie se pohyboval zcela svlečený na veřejnosti v centru města a nehodlal se vzdát dobrovolně. Bylo proto zapotřebí určité přesily mužů zákona, aby svého konání zanechal.

Nizozemský podnikatel a módní influencer Samuel Onuha (26) byl v úterý ráno zadržen na řeckém ostrově Mykonos. Video zveřejněné serverem MykonosLiveTV ho zachycuje, jak nahý pózuje u sochy bývalého řeckého prezidenta a premiéra Konstantinose Karamanlise a tančí před ní.

Podle řeckých médií se také genitáliemi otíral o sochu nevhodným sexuálním způsobem. A pak tančil, stále nahý, před čím dál větší skupinou nevěřícně hledících místních obyvatel.

Konstantinos Karamanlis
(1907–1998)

  • Byl významný řecký politik, který v letech 1955–1963 a 1974–1980 působil jako předseda vlády a v období 1980–1985 a 1990–1995 jako prezident.
  • Je považován za klíčovou postavu moderní řecké demokracie a hlavního tahouna vstupu Řecka do Evropského společenství v roce 1981.

Zdroj: Britannica

Když se ho policie pokusila zadržet, nahý milionář kladl odpor, takže následoval delší zápas. Teprve až čtyři muži v uniformě ho dokázali v rušné veřejné části města zpacifikovat a odvést.

Samuelův bratr Ruben Onuha zatčení potvrdil na Instagramu. Podle něj mohl Samuel prodělat psychotickou epizodu.

Řecké úřady nyní vyšetřují, co za jeho chováním stálo. Prověřují, zda byl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, případně zda šlo o snahu získat pozornost na sociálních sítích. Žádný závěr zatím nepadl a výsledky toxikologických testů dosud nejsou k dispozici.

Kdo je milionář Onuha

Samuel a Ruben Onuhovi jsou nizozemští bratři, kteří vybudovali úspěšnou módní značku Icon Amsterdam s celosvětovým dosahem. Svou kariéru začínali jako influenceři a postupně si získali fanoušky po celém světě.

Milionářský influencer skončil na Mykonosu v poutech. Nahý se procházel centrem města
Samuel Onuha
Samuel Onuha
Samuel Onuha
8 fotografií

Samuel si na sociálních sítích vybudoval početnou komunitu díky obsahu zaměřenému na módu, podnikání a luxusní životní styl. Jeho instagramový účet sleduje více než milion lidí.

Bratři vyrůstali v malé nizozemské vesnici ve skromných finančních poměrech. Jejich vesnice byla natolik odlehlá, že ji lze jen obtížně najít i na internetu. „Když si doslova vygooglujete, odkud pocházím, téměř nic nenajdete,“ tvrdí Samuel.

Jako mladík pracoval při sběru květin za přibližně dva dolary na hodinu a svůj první internetový obchod založil už v osmnácti letech.

Otec obou bratrů pochází z Nigérie, matka je Holanďanka, rozvedli se, když bylo Samuelovi pět let.

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