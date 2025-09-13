Moderátorka Bára Tlučhořová kvůli nádoru přišla o zrak. Do rádia se už nevrátí

„Tak ... slyšeli jsme proslov Romana Anděla a maminky Blanka o tom, jak je na tom naše stále mlaďounká a krásná Bára Tlučhořová. Co k tomu říct. Roman Anděl – klobouk dolů, muselo být neskutečně těžké o tomto a takto mluvit. Muselo a musí být nepředstavitelně těžké pro maminku Barunky, Blanku, toto slyšet a vlastně k tomuto svolit,“ stojí v příspěvku na fanouškovské stránce rádia.
V létě 2018 moderátorka nepřišla do vysílání, jelikož ji v noci odvezla záchranka. Z ničeho nic dostala epileptický záchvat. Opakoval se i v nemocnici, kde ji v rámci vyšetření poslali i na magnetickou rezonanci.
Tam lékaři zjistili, že má v těsné blízkosti řečového centra velký nádor. Po operaci tehdy nezhoubného nádoru následovalo ozařování a chemoterapie. Na jaře 2022 se moderátorka dokonce stala matkou dvojčat.
Nádor se ovšem vrátil. Moderátorka je po třech operacích mozku, není na tom vůbec dobře a do rádia se už nikdy nevrátí.
„Barunka potřebuje péči 24 hodin denně, bohužel z důvodu nádoru a všech okolností přišla o zrak. Prostě je to špatné,“ stojí v příspěvku na Facebooku.