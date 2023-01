Jsem ve věku, kdy mi přijde trochu divné být Jolka, říká moderátorka Krásná

Jolka Krásná o knize i jméně

Kde se vzal námět na knihu?

Když byl Kryštof malý, vyprávěla jsem mu různé příběhy. Někdy jsem si je kompletně vymýšlela. Jindy se vyptával, co jsem jako dítě dělala za lumpárny já. Jenže jak rostl, ztrácel zájem. S příběhy jsem zůstala sama, a tak jsem začala psát, až vznikla kniha. Jen mi to trochu trvalo. Vždycky jsem napsala kousek a další přidala třeba až za dva roky.

Kdo vás dojal?

Okouzleně jsem hleděla na ilustrace Evy Chupíkové k mé knížce. Vyloženě mi nahlédla do hlavy a dokonale vystihla ten magický svět. Zajímavé je, že se neznáme, jen jsme si psaly, ale už ji mám ráda jako přítelkyni. Při poslechu audioknihy mě zase nadchlo, jak příběh načetla Míša Maurerová.

Proč chystáte druhý díl?

Rodiče Belindy se na začátku rozejdou a dívka prožívá dobrodružství v tajemné zemi Zatílii s maminkou. Říkala jsem si, že by měla zažít dobrodružství i s tátou.

Jolka Krásná Přes deset let provází ranním Studiem 6 v České televizi. Nově je i spisovatelkou. V říjnu 2022 jí vyšla kniha Belinda a tajemný výlet, což je poetický fantasy příběh určený především dětem. Původní profesí byla učitelkou, ale brzy dala přednost médiím. Začínala v devadesátých letech v soukromém rádiu. Poté nastoupila do Českého rozhlasu a následně do České televize.

Jak se vám ráno vstává?

Když mám službu ve Studiu 6, vstávám v půl čtvrté. Všechno mám nachystané už z večera. Zazvoní budík, vyskočím, udělám nezbytné úkony a do dvaceti minut opouštím byt.

(Kryštof: To já potřebuju asi sedmnáct budíků, abych se probral. Vstávat musím v sedm, ale první zvoní už po šesté.)

Co vám píšou diváci?

Dřív mi psali víc, ale už si na mě asi zvykli. Když napíšou, z pětadevadesáti procent jde o hezkou zprávu. A když ne, je mi to líto. Ale na hrubost pomáhá třeba humor mého kamaráda, herce Jardy Duška, který mi kdysi řekl: „Prosím tě, napsal ti to jeden člověk. Dalších sedm miliard lidí to nenapsalo. Ba co víc, šest miliard si to ani nemyslí. Neber si to osobně.“

Kdy Kryštofa káráte?

Je trochu bordelář, tak ho sem tam upozorním, aby si uklidil pokoj. Jinak mě nic nenapadá. Máme podobné názory, stejný smysl pro humor, takže se skoro pořád smějeme.

Co vy a sport?

Dělám jógu, ale třeba na míčové sporty jsem kopyto. Kryštofovi jsem byla vyrovnaným parťákem asi do jeho šesti let. Od té doby, kdykoli jsem měla ambici sportovat, už jenom protáčel oči.

Jak to máte se jménem?

Jolka je mé druhé křestní jméno, ale zvykla jsem si používat ho jako hlavní. Popravdě jsem ve věku, kdy mi přijde trochu divné být Jolka. Stejně tak Krásná. Když na mě zavolají u lékaře, všichni se otáčejí. Asi se budu muset zase vdát, abych měla jiné příjmení. V médiích už asi zůstanu navěky Krásná.

Kryštof Pommer o sportu i přezdívce

Co říkáte na máminu knihu?

Moc se mi líbí. Když ji psala, dávala mi číst její verze, zajímaly ji moje nápady a připomínky. Četl jsem ji tak už několikrát. Obdivuju, že to dotáhla až do konce. Já se naopak pro něco rychle nadchnu, ale postupně mě to přestává bavit a ztrácím motivaci. Pak se nade mnou musí stát s bičem.

Kryštof Pommer Pochází ze slavné volejbalové rodiny. Dědeček Zdeněk Pommer starší dobyl jako trenér jedenáct extraligových titulů, což nikdo jiný u nás nedokázal. Táta Zdeněk Pommer mladší vedl reprezentaci žen a nyní koučuje hráčky Ostravy. Sedmnáctiletý Kryštof nedávno přešel od šestkového volejbalu k plážovému. Téměř dvoumetrový mladík je v předposledním ročníku gymnázia v pražských Modřanech.

Za co si jí vážíte?

Vždycky se o mě dokázala perfektně postarat a věnovala mi veškerý volný čas. Mám s ní díky tomu spoustu úžasných zážitků. Zároveň s ní můžu o všem otevřeně mluvit, stoprocentně jí věřit a být si jistý, že mi vždycky bude oporou. Prostě skvělá máma.

Kdy se na ni díváte?

Ranní vysílání nezvládám sledovat ani chvilku, protože to mám co dělat sám se sebou. Koukal jsem se, když moderovala na filmovém festivalu v Karlových Varech. Byl jsem rád, že ji vidím, protože už se mi po ní docela stýskalo.

Čím chcete být?

Tuhle otázku dostávám často. Zatím odpovídám, že nemám tušení. V poslední době jsem začal přemýšlet o medicíně. Ve škole mě baví chemie i biologie. Nebo možná zvolím spíš fyzioterapii. Uvidíme.

Jaký byste byl moderátor?

Ukecaný jsem určitě dost a možná by mě to i bavilo, ale nikdy jsem neuvažoval, že bych to zkusil. Navíc mluvím docela rychle, tak bych na tom musel hodně zapracovat.

Proč plážový volejbal?

Měl jsem potíže s patami, chodil na rehabilitace, ale nelepšilo se to. Při dopadu do písku je to v pohodě. A taky pro mě bylo u šestkového volejbalu náročné sehrát se s ostatními. U beachvolejbalu jsme jenom dva, což mi vyhovuje. Hraju čistě pro radost, profík ze mě nikdy nebude.

Co dalšího děláte?

Jsem sportovní nadšenec. Vyzkoušel jsem si tenis, ragby, fotbal i další sporty. Teď si vedle volejbalu často zajdu zahrát i basketbal. A pravidelně chodím do posilovny. Kdysi jsem hrál na flétnu, ale dnes si spíš sem tam zabrnkám na kytaru.

Kdo vám dal přezdívku Kuky?

Paní režisérka Věra Chytilová. Váže se k tomu historka, kterou já ale znám jenom z vyprávění, protože mi byl asi rok.

(Jolka: Natáčela film Hezké chvilky bez záruky a já přijela i s Kryštofem na plac točit reportáž. Paní režisérka se dívala do kočárku a říkala: Ten má ale kukadla, úplný Kuky.)

Říkali mi tak všichni doma, ve školce i na základce. Až na gymplu jsem začal být Kryštof. Uvidíme, co způsobí tenhle rozhovor.