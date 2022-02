Bez vlasů, obočí i řas. Bývalý moderátor Drahoňovský promluvil o nemoci

„Dejte na mě, řasy a obočí byly naposledy cool ve 20. století!,“ začal svůj příspěvek na Instagramu Tomáš Drahoňovský.

„Ale teď vážně. Alopecia universalis je autoimunitní choroba, jejíž původ není znám a i její trigger (spouštěč) je zahalený tajemstvím. Každá studie tvrdí něco trochu jiného a v jedné věci se shodují. Získaná data jsou často neprůkazná,“ píše s tím, že ta jeho momentálně míří na Státní úřad pro kontrolu léčiv.

„Začne se zkoumat možnost, že u citlivých jedinců může tuhle reakci vzbudit očkování a jejich imunita zažije takzvaný overboost. Zvědavost na maximu,“ dodal bývalý moderátor ČT s hashtagy alopecia, alopeciauniversalis, alopeciaawareness.

Tomáš Drahoňovský odešel z České televize po sedmi letech v červnu 2021 do soukromé firmy. Nyní je jeho světem pivovarnictví. „Kromě piva a osobních radostí a starostí poslední dobou zaměstnává moji mysl jedno slovo, alopecie. K sepsání tohoto delšího vlákna mě přiměl okamžik, kdy jsem kromě vlasů a vousů přišel i o obočí a řasy,“ uvedl na Twitteru.

„V tuhle chvíli je jasné, že se jedná o alopecii universalis, tedy kompletní ztrátu všeho, co má folikuly. Má to výhody. Nemusím se nikde holit. Ale i nevýhody. Třeba tu, že mi schází chlupy v nose. Člověka až zaskočí, jak málo se o této nemoci ví. Jisté je, že folikuly likviduje hypertrofovaná imunitní reakce. Ale co jí spouští? Někdo říká, že geny. Někdo, že stres,“ píše s tím, že sám nyní čeká na výsledky imunologického odběru a pracuje na tom, aby přijal sám sebe ve své nové podobě.

Také Tereza Drahoňovská trpí alopecií. S nemocí se rozhodla bojovat například tím, že svůj životní příběh popsala v komiksu.

Jednou z variant je podle Drahoňovského i možnost, že jde o reakci na očkování proti covidu-19. „Časově se zhoršení mého stavu shoduje s první dávkou Comirnaty. Asi by nebylo divu. Po očkování na žloutenku jsem kvůli imunoreakci skončil v nemocnici,“ popisuje bývalý moderátor.

Stejnou nemocí trpí i jeho sestra Tereza Drahoňovská, spoluautorka komiksové knihy Bez vlasů. „Nedovedla jsem si představit, že do práce přijdu jen tak. Spousta lidí s alopecií nosí paruku každý den. Mně to přineslo úplně nový stres. Když se na mě lidé dívali, napadalo mě, že paruku musejí poznat, a myslet si, že procházím onkologickou léčbou,“ popsala v rozhovoru pro MF DNES.

Alopecie Onemocnění, které postihuje především muže, ale týká se i žen. Jde o ztrátu vlasové pokrývky, která může být způsobena vedle autoimunitní poruchy i protinádorovou léčbou, infekční či kožní chorobou, ale také dlouhodobým nedostatkem bílkovin, železa a stopových prvků. Padání vlasů může mít různou intenzitu v závislosti na konkrétní formě onemocnění. Trpí jím přibližně 1 % světové populace.