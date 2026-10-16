Bývalý známý moderátor Pavel Zuna má pět dětí, tři jsou novináři

Postupně pracoval pro tři nejsledovanější televizní kanály v Česku, ale teď je mimo obrazovky. „Nabídka v posledních letech žádná nepřišla a i kdyby, stejně bych ji nevzal,“ říká Pavel Zuna, který se s přibývajícími roky vůbec nemění.
„Jsem teď spokojený. Mám hezký život v tom, že pracuji ve finanční firmě Emma Capital pana Šmejce, kde mám na starosti vztahy s veřejností a médií a k tomu máme s kolegy YouTube kanál, kde děláme pořad Život slavných, takže se to navzájem pěkně doplňuje,“ vypráví.
Se svojí v pořadí třetí ženou Danou přijal pozvání Taťány Kuchařové na velkolepou oslavu dvacátého výročí jejího vítězství ve světové soutěži Miss World. Když si měl ale vzpomenout, jak dlouho je ženatý, musel si sundat snubní prstýnek, aby se podíval na vyryté datum. Manželka mu napověděla, protože sňatek souvisel s narozením jejich čtyřleté dcery, kterou pojmenovali Alma.
„Prostě se nám to jméno líbilo,“ říká Zuna, ale nepopírá ani inspiraci Almou Mahler, rakouskou hudebnicí, skladatelkou a múzou umělců jako byli malíř Oskar Kokoschka a Gustav Klimt, spisovatel Franz Werfel nebo její manžel Gustav Mahler.
Písmenem A začínají i jména jeho dcer z předešlých manželství. Z prvního má Annu, z druhého Adélu. „Anička pracuje v monitorovací agentuře Newton. Adéle je dvacet a studuje žurnalistiku. Já jí to nerozmlouval. Občas pro nás něco napíše, baví ji to. A v určitém věku už na ty děti ani nemáte vliv,“ vypráví.
Z manželství s novinářkou Andreou Zunovou má kromě Adély dospělá dvojčata Matěje a Jana. První píše pro velký zpravodajský web o formulích 1, druhý dělá trenéra dětí a mládeže na Kotlářce, kde pro ně taky organizuje akce.
Život zavál Pavla Zunu mimo jiné do internetové televize Stream, kde v jejích začátcích dělal programového ředitele. Do vysílacího schématu tenkrát přispěl vlastním pořadem Slavné dny, jehož obdobou jsou dnešní Životy slavných.
„Dělám to se stejným týmem jako tenkrát, je to hodně podobný formát,“ potvrzuje. Předplatitele mají i na Herohero. „Já říkám, že sice nejsme historici, ale zase umíme ty příběhy líp odvyprávět, což je i tím, že se třicet let živíme psaním. A jedna věc je číst encyklopedii a druhá poslouchat něčí příběh,“ prozrazuje tajemství úspěchu. „Ty naše jsou o lidech, kteří jsou už většinou mnoho set let mrtví.“
Klasickou televizi moc nesleduje. „Zpravodajství vůbec, jsem rád, že už nemusím. Ale hodně mě zajímají sportovní přenosy,“ prozrazuje.