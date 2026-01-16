Ve 37 letech zemřel moderátor Marcel „Osťo“ Osztas, zanechal po sobě malého syna

Marcel „Osťo“ Osztas se počátkem prosince poprvé veřejně svěřil se svým zdravotním stavem a dával najevo silné odhodlání nevzdat se.
„Takhle vypadá člověk, který právě zjistil, že jeho lékařská prognóza je velmi smutná a šance na přežití jsou mizivé,“ napsal na Instagram. O jakou konkrétní diagnózu se jedná, neuvedl.
Podle svých slov se hlavně i kvůli svému malému synovi rozhodl bojovat jako nikdy předtím. „Chci žít! Sledujte, jak se to dá. Bude to jízda. Držte palce!, napsal.
Pod příspěvkem se okamžitě objevilo mnoho komentářů, v nichž mu sledující vyjadřovali podporu. „Drž se,“ vzkázal nemocnému moderátorovi český DJ a hudební producent NobodyListen. „Jsi silný, bráško,“ napsal slovenský raper Majk Spirit. „Posílám ti všechnu energii, co dokážu, kamaráde,“ uvedl raper Dame.
Osztas byl aktivní zejména na slovenské hiphopové scéně, s mnoha tamními umělci se znal osobně. Fungoval jako hypeman, tedy člověk, který má za úkol rozproudit energii v publiku a „vyhecovat“ (vyhajpovat) atmosféru – nejčastěji na koncertech, při hudebních show a živých vystoupeních.
Přestože bojoval statečně a s optimismem, nemoc byla nakonec silnější a moderátor v ranních hodinách svůj boj prohrál.
Ke svým fanouškům se naposledy obrátil na začátku tohoto roku, kdy v emotivním vzkazu popsal, co mu těžké období dalo a co ho naučilo. Velmi silná byla zejména slova věnovaná jeho tříletému synovi Oliverovi, kterému si přál ještě ukázat svět, držet ho za ruku a být mu jako táta oporou.
Marcel „Osťo“ Osztas byl známý svou energií, otevřeností a pozitivním přístupem k životu. Jeho odchod hluboce zasáhl nejen fanoušky, ale i kolegy z mediálního prostředí, kteří na něj vzpomínají na sociálních sítích.