Dvacet plastik už asi bylo moc. Modelku zadrželi na letišti kvůli fotce v pasu

Pětatřicetiletá Brazilka byla zadržena na 40 minut při cestě z Brazílie do USA na mezinárodním letišti v Sao Paulu. Na své staré pasové fotografii má tmavší vlasy, o něco širší nos, plnější tváře a méně make-upu.

„Vždycky jsem věděla, že se to jednou může stát, protože jsem se za posledních pár let hodně změnila. V tu chvíli to byl ale šok – nikdy nečekáte, že vás na letišti zastaví, aniž byste udělali něco špatného,“ řekla. „Policisté mi položili několik otázek. Dokonce mou fotku porovnávali s jinými, než mi nakonec přece jen povolili odletět,“ dodala modelka.

Janaínu tato nepříjemná zkušenost natolik znepokojila, že se rozhodla si hned po návratu domů zařídit nový pas, aby předešla případným budoucím nedorozuměním. „Nechtěla jsem znovu zažít takový trapas,“ řekla.

Prazeresová loni uvedla, že podstoupila liposukci, dvě plastiky nosu, plastiku prsou, několik plastik obličeje a nechala si zvětšit hýždě a odstranit spodní žebra, aby měla vizuálně užší pas.

„Upřímně říkám, že skalpel je nejjednodušší řešení. Dokáže vám pomoct s ledasčím. Miluji být krásná, mám díky tomu vysoké sebevědomí. Pokud jde o investice do vlastní krásy, rozhodně nešetřím. A doporučuji to i všem ostatním,“ uvedla.