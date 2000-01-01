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Německá topmodelka Heidi Klumová (53) opět nezklamala. Její halloweenské převleky, kdy se za pomoci týmu maskérů a vizážistů mění v nejrůznější příšery a postavy, jsou už legendární. Letos si pro fanoušky připravila kostým obří useknuté ruky.
Autor: AP
Modelka maskovalním strávila několik hodin.
Autor: AP
Podle některých fanoušků na sociálních sítích jde o dokonale propracovaný kostým se spoustou detailů.
Autor: AP
Jiným to už přijde trochu moc a nechutné.
Autor: AP
Heidi Klumová si v halloweenských převlecích libuje.
Autor: AP
Loni se Heidi Klumová stala postavou z řecké mytologie. Převlékla se za Medúsu a její manžel Tom Kaulitz se stal zkamenělým vojákem.
Autor: ČTK
Klumová si pro kostým nechala vytvořit i děsivou zubní protézu.
Autor: ČTK
V roce 2024 byl modelčin manžel E.T. mimozemšťan a Heidi jeho parťačka.
Autor: AP
Její kostýmy jsou dokonale propracované.
Autor: AP
V roce 2023 se modelka proměnila v páva.
Autor: AP
Leni Klumová, Bill Kaulitz, Heidi Klumová a Tom Kaulitz na halloweenské party modelky v roce 2023
Autor: AP
V roce 2022 z ní byl červ.
Autor: AP
Bill Kaulitz, Heidi Klumová a Tom Kaulitz na halloweenské party modelky
Autor: AP
Kvůli covidu musela modelka své večírky v letech 2021 a 2020 zrušit. Ale v roce 2019 z ní byla mimozemská mutantka.
Autor: AP
Tom Kaulitz a Heidi Klumová na halloweenské party v roce 2019
Autor: AP
Rok předtím se s manželem proměnili v Shreka a Fionu.
Autor: AP
Tom Kaulitz a Heidi Klumová slavící Halloween v roce 2018
Autor: AP
Povedená byla i její maska z roku 2017.
Autor: AP
Modelka se proměnila ve vlkodlaka z videoklipu Michaela Jacksona Thriller.
Autor: AP
Asi nejvlažnější hodnocení halloweenského kostýmu sklidila modelka v roce 2016, když se ukázala se svými klony.
Autor: AP
Fanoušci tehdy úplně nadšení nebyli.
Autor: AP
V roce 2015 se modelka předvedla coby kreslená postavička Jessica Rabbitová.
Autor: AP
Hollywoodští maskéři se na ní „vyřádili“, ale výsledek stál za to.
Autor: AP
Coby obrovský motýl se modelka ukázala rok předtím.
Autor: AP
Heidi Klumová a její motýlí halloweenský převlek z roku 2014
Autor: Profimedia.cz
Ve stařenu se proměnila na party v roce 2013.
Autor: AP
Modelku by v tomto převleku hledal málokdo.
Autor: AP
V roce 2012 sice neorganizovala halloweenskou party na konci října, ale na začátku prosince měla strašidelný večírek.
Autor: AP
Modelka se zde ukázala coby Kleopatra.
Autor: AP
Heidi Klumová a její tehdejší manžel Seal na večírku po slavné halloweenské party v roce 2011
Autor: AP
Ve stejném roce na svém večírku přišla Heidi Klumová odhalená až pod kůži.
Autor: Profimedia.cz
Malování obličeje trvalo hodiny, Klumová ho doplnila rudými čočkami a umělými zuby.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2010 se Klumová inspirovala filmem Transformers.
Autor: AP
Heidi Klumová na své halloweenské party v Los Angeles v roce 2009
Autor: AP
Za havrana se oblékl i její tehdejší manžel Seal.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2008 přišla Klumová na halloweenskou party za bohyni Kálí.
Autor: AP
Kostým byl opravdu propracovaný.
Autor: AP
V roce 2007 se modelka předvedla coby kočka.
Autor: AP
V roce 2006 pak představovala jablko a hada z Rajské zahrady.
Autor: AP
V roce 2005 se modelka předvedla coby sexy upírka.
Autor: Profimedia.cz
Za čarodějnici s kostrou na zádech se převlékla v roce 2004.
Autor: Profimedia.cz
V zlatou sexy mimozemšťanku se proměnila na svou party v roce 2003.
Autor: Profimedia.cz
Heidi Klumová jako kreslená postavička Betty Boop a její tehdejší manžel Ric Pipino coby Elvis Presley na halloweenském večírku v roce 2002.
Autor: ČTK
Jako Lady Godiva přijela na koni v roce 2001.
Autor: Profimedia.cz
Německá topmodelka Heidi Klumová na své první halloweenské party v New Yorku, kterou pořádala 31. října 2000.
Autor: Profimedia.cz