Nechutné i geniální. Heidi Klumová šokovala fanoušky halloweenským kostýmem

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Standa nikdy neměl vztah, dominantní finalistka v nahé seznamce si ho hned srovná
Standa (22) pracuje v casinu a učí se na krupiéra. Ve volném čase se věnuje józe a tradičnímu čínskému bojovému umění Wing Chun. V lásce je ale doslova nepopsaným listem. Nikdy nebyl ve vážném vztahu...
Šáchová pózuje nahoře bez. Nemusíte si vybírat mezi krásou a inteligencí, říká
Vítězka první řady reality show Zrádci Nicole Šáchová (29) znovu provokuje odvážnými snímky. Na Instagramu zveřejnila fotografii, na které pózuje nahoře bez a ňadra si zakrývá rukou. Na sobě má pouze...
Tragická smrt, znetvořený obličej i svatba po šedesátce. Jak vypadají topmodelky
V osmdesátých a devadesátých letech patřily mezi opravdové celebrity. Jejich obličej, postavu ale i jméno znal téměř každý. Světové topmodelky jako Cindy Crawfordová, Naomi Campbellová, Linda...
Sexy nohy Tomášové i Černochová s Kurtišovou dcerou. Jak vypadá zákulisí StarDance
Rozčepýřený Tomáš Matonoha, Martin Prágr v růžovém kožichu, odhalená nožka Luciany Tomášové nebo návštěvy bývalých králů tanečního parketu Jiřího Dvořáka a Dominika Vodičky. Všude shon a přípravy na...
Sen o domku na Sicílii? Herečka Benešová ukázala plesnivé zdi i další překvapení
Lucie Benešová (52) se pustila do plnění svého dalšího velkého snu. Po vybudování roubenky v Jizerských horách zamířila na Sicílii, kde si chce pořídit vlastní domek. První prohlídky ale nedopadly...
Zklamal jsem se v ženách, smutní Špaček. Největší šok zažil po vyřazení ze Zrádců
Youtuber Jan Špaček skončil v sedmém díle reality show Zrádci. Největší překvapení však zažil až po vyřazení. Zjistil totiž, že ho ze hry odstranila Dáša, se kterou si během soutěže vytvořil velmi...
Heidi Klumová ukázala, jak se vyráběla její obří krvavá useknutá ruka
Německá topmodelka Heidi Klumová (53) kvůli své tradiční newyorské halloweenské oslavě, kterou pořádá už 25 let, prošla významnou proměnou. Hosty i fotografy šokovala, když dorazila oblečená v...
Miliardářka Stewartová schytala kritiku za kostým bezdomovce. Nyní se kaje
Americká miliardářka, moderátorka a podnikatelka Martha Stewartová (85) čelí kritice kvůli halloweenskému kostýmu, v němž se stylizovala do podoby člověka bez domova. Teď tvrdí, že chtěla upozornit...
Ross z Přátel slaví šedesátiny. Schwimmer pár dílů seriálu i režíroval
Americký herec David Schwimmer, který se narodil 2. listopadu 1966, se proslavil rolí ve známém televizním seriálu Přátelé, kde hrál celých deset sezon. Postava paleontologa Rosse Gellera je sice...
Špaček ze Zrádců chce být do roku 2030 největším influencerem v Česku
Jan Špaček se proslavil satirickými rozhovory s českými politiky. Po konci projektu Fabulace Jana Špačka se vrátil s novým cílem: do roku 2030 se chce stát největším influencerem v Česku. V roce 2026...
Jedna herečka musela na psychoterapii, říká režisérka o seriálu My nejsme sekta
Může se to stát i vám, to je podtitul nového primáckého seriálu My nejsme sekta, který otvírá téma psychické manipulace a jejich následků. Scenáristka a režisérka Andrea Sedláčková prozradila, že se...
Artur Štaidl vařil kávu, podniká a má kapelu. Chodil jsem na terapie, přiznal
Syn zpěvačky Ivety Bartošové a skladatele Ladislava Štaidla Artur před pár dny oslavil třicetiny. V Show Jana Krause otevřeně promluvil o rodinné minulosti, terapii i cestě k vlastnímu životu. Řekl,...
Veronika Lálová ze StarDance je maminkou. Rodila den po svých narozeninách
Tanečnice známá i ze StarDance Veronika Lálová (35) je maminkou. S partnerem Kamilem Fojtíkem se druhý den po svých narozeninách dočkala syna. S novinou se pochlubila na sociálních sítích.
Možná naivně, ale aspoň jsem to zkusil. Stropnický otevřeně o politice, ženách i dětech
Chtěl po vzoru otce studovat diplomacii a poznávat svět. Jenomže principiální „ne“ rozhodlo, že na cestování musel zapomenout. Vystudoval herectví a má doma i Cenu Thálie. Svůj původní sen si Martin...
Halloween 2026: Nejlepší kostýmy celebrit, které letos ovládly internet
Halloween už dávno není jen o čarodějnicích, upírech a kostlivcích. Pro světové celebrity se stal příležitostí předvést kreativitu, smysl pro humor a někdy i pořádnou dávku sebeironie. Letošní ročník...
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Kdyby gayové měli hrát pouze gaye, neměl bych žádnou kariéru, říká Luke Evans
Herec Luke Evans (47) se zapojil do debaty ohledně obsazování LGBTQ rolí v Hollywoodu. Sexuální orientace by podle něj neměla být rozhodujícím faktorem, přičemž homosexuální a transgender herci by...
Florence Pugh na Netflixu jako žena, kterou budete milovat i nenávidět
Florence Pugh už několikrát dokázala, že se nebojí postav, které nejsou zrovna sympatické. V nové adaptaci slavného románu Na východ od ráje ale zachází ještě dál. Jako Cathy Ames vstupuje do života...