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Nechutné i geniální. Heidi Klumová šokovala fanoušky halloweenským kostýmem

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Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku (31. října 2026) Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku (31. října 2026) Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku (31. října 2026) Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku (31. října 2026) Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku (31. října 2026) Rok co rok se fanoušci modelky Heidi Klumové (52) těší, co vymyslí pro sebe a... Klumová si pro kostým nechala vytvořit i děsivou zubní protézu. Tom Kaulitz a Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku (31. října... Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku (31. října 2024) Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku (31. října 2023) Leni Klumová, Bill Kaulitz, Heidi Klumová a Tom Kaulitz na halloweenské party... Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku (31. října 2022)
Německá topmodelka Heidi Klumová (53) opět nezklamala. Její halloweenské převleky, kdy se za pomoci týmu maskérů a vizážistů mění v nejrůznější příšery a postavy, jsou už legendární. Letos si pro fanoušky připravila kostým obří vlastní useknuté ruky.

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