Rozmanitost ženských těl nevymažete. Modelka Grahamová kritizuje Ozempic

Grahamová, která byla první plus-size modelkou na obálce časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue, popsala současný vývoj jako „zpátečnický“. Vysvětlila, že po období většího přijetí různých tvarů těla se podle ní trend opět posouvá k extrémně štíhlým ideálům. „Je to jako facka ženám, které měly pocit, že mají hlas,“ řekla.
Supermodelka také upozornila na to, že rozšíření užívání GLP-1 léků se už odráží i v módním průmyslu, kde se podle ní na molech objevuje více štíhlých modelek. Zároveň ale dodala, že věří, že plus-size ženy z veřejného prostoru nezmizí. „Vím, že tu vždycky budou. Žádný lék nevymaže rozmanitost ženských těl,“ uvedla.
Zároveň je ale přesvědčená, že body positivity hnutí na síle neztrácí. Jako důkaz vidí sociální sítě, kde se prosazují influenceři různých velikostí a tvarů. „Je jich tolik, jsou všude,“ řekla a zdůraznila jejich důležitost. „Je nesmírně důležité i nadále prosazovat, aby ženy všech postav, velikostí a z jakéhokoli prostředí měly k dispozici oblečení, které jim padne… aby i ty, které si nevěří, získaly sebevědomí,“ dodala Grahamová.
Modelka také popsala svou osobní zkušenost po narození tří synů, které má s manželem Justinem Ervinem. Přiznala, že vztah k vlastnímu tělu pro ni nebyl vždy jednoduchý. „Žiju v jiném těle než před dětmi a bylo těžké se s tím sžít,“ uvedla. Dodala, že se učí přijímat změny po mateřství a místo ideálů z minulosti se soustředí na to, jak se cítit ve svém těle dobře i teď.
12. září 2017