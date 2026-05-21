Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rozmanitost ženských těl nevymažete. Modelka Grahamová kritizuje Ozempic

Autor:
  10:03
Jedna z nejznámějších plus-size modelek světa Ashley Grahamová poprvé otevřeně okomentovala rostoucí trend léků na hubnutí, jako jsou GLP-1 preparáty včetně Ozempicu. V rozhovoru pro magazín Marie Claire uvedla, že jejich popularitu a dopad na hnutí body positivity vnímá jako opravdu skličující. Podle ní se vracíme zpět v tom, jak vnímáme ideály krásy.
Ashley Grahamová na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)

Ashley Grahamová na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025) | foto: AP

Ashley Grahamová na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)
Ashley Grahamová na světové premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 v New Yorku (20....
Ashley Grahamová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)
Ashley Grahamová v zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku (15. října...
46 fotografií

Grahamová, která byla první plus-size modelkou na obálce časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue, popsala současný vývoj jako „zpátečnický“. Vysvětlila, že po období většího přijetí různých tvarů těla se podle ní trend opět posouvá k extrémně štíhlým ideálům. „Je to jako facka ženám, které měly pocit, že mají hlas,“ řekla.

Supermodelka také upozornila na to, že rozšíření užívání GLP-1 léků se už odráží i v módním průmyslu, kde se podle ní na molech objevuje více štíhlých modelek. Zároveň ale dodala, že věří, že plus-size ženy z veřejného prostoru nezmizí. „Vím, že tu vždycky budou. Žádný lék nevymaže rozmanitost ženských těl,“ uvedla.

Ashley Grahamová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)

Zároveň je ale přesvědčená, že body positivity hnutí na síle neztrácí. Jako důkaz vidí sociální sítě, kde se prosazují influenceři různých velikostí a tvarů. „Je jich tolik, jsou všude,“ řekla a zdůraznila jejich důležitost. „Je nesmírně důležité i nadále prosazovat, aby ženy všech postav, velikostí a z jakéhokoli prostředí měly k dispozici oblečení, které jim padne… aby i ty, které si nevěří, získaly sebevědomí,“ dodala Grahamová.

Modelka také popsala svou osobní zkušenost po narození tří synů, které má s manželem Justinem Ervinem. Přiznala, že vztah k vlastnímu tělu pro ni nebyl vždy jednoduchý. „Žiju v jiném těle než před dětmi a bylo těžké se s tím sžít,“ uvedla. Dodala, že se učí přijímat změny po mateřství a místo ideálů z minulosti se soustředí na to, jak se cítit ve svém těle dobře i teď.

12. září 2017
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

Herec Mel Gibson se v Římě líbal s blond modelkou, na večeři vyrazil v crocsech

Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)

Hollywoodský herec a režisér Mel Gibson (70) byl po rozchodu s dlouholetou partnerkou Rosalind Rossovou (35) spatřen v Římě po boku herečky, influencerky a bývalé modelky Antonelly Salvucciové (44)....

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Travolta překvapil v Cannes baretem a obarvenými vousy. Krásná dcera zazářila

John Travolta s dcerou Ellou Bleu na festivalu v Cannes (květen 2026)

Herec John Travolta (72) převzal na filmovém festivalu v Cannes cenu za celoživotní dílo a prohlásil, že má pro něj větší význam než Oscar. Herec však přítomné překvapil především svým novým stylem,...

Pobřežní hlídka vydržela na obrazovkách 12 let. Jak vypadají hvězdy seriálu nyní?

Michael Newman (druhý zprava) v seriálu Pobřežní hlídka (1996)

Pobřežní hlídka, jejíž poslední díl se vysílal 14. května 2001, byla ve své době jedním z celosvětově nejsledovanějších televizních seriálů. Příběhy záchranářů na plážích v Los Angeles a později na...

Rozmanitost ženských těl nevymažete. Modelka Grahamová kritizuje Ozempic

Ashley Grahamová na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)

Jedna z nejznámějších plus-size modelek světa Ashley Grahamová poprvé otevřeně okomentovala rostoucí trend léků na hubnutí, jako jsou GLP-1 preparáty včetně Ozempicu. V rozhovoru pro magazín Marie...

21. května 2026  10:03

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy bude poslední díl

Padouši dokázali potřetí v řadě uspět v souboji o kmenovou imunitu, Reakce...

Boj o nejodolnějšího trosečníka směřuje do finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících...

21. května 2026  8:46

Fanoušci Euforie jsou v šoku. Lechtivé scény Sydney Sweeney jim začínají vadit

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Pózování s živou krajtou ve striptýzovém klubu kvůli obsahu na OnlyFans? Nová epizoda seriálu Euforie opět rozvířila debatu na sociálních sítích. Největší pozornost na sebe strhla postava Cassie,...

21. května 2026  8:13

Nechci vypadat jako mumie a umřít s jinou tváří, říká o plastikách Vica Kerekes

Slovenská herečka s maďarskými kořeny Vica Kerekes

Slovenská herečka Vica Kerekes (45) prozradila, jak se dívá na nejrůznější kosmetické úpravy. Obdivuje starší kolegyně, které nepodléhají trendům a výstřelkům, i přes vrásky jsou stále poznat a samy...

21. května 2026

Simona Krainová se přímo na letišti sesunula k zemi a plakala

Simona Krainová (12. května 2026)

Začala pokrmem, jehož „rodištěm“ je Havaj, ale možná se dostane časem i k dominikánským specialitám. V Karibiku si totiž vybudovala svůj druhý domov. A ten třetí má modelka Simona Krainová v Dubaji,...

21. května 2026

Únos, nebo podvod? Manžel Katie Price je nezvěstný, prý byl ale aktivní na síti

Katie Price při oznámení o zmizení manžela (19. května 2026)

Britská celebrita a modelka Katie Price prožívá obrovské drama. Na svém YouTube kanálu zveřejnila emotivní video, ve kterém se slzami v očích popsala záhadné zmizení třiačtyřicetiletého manžela Leeho...

20. května 2026  17:12

Porota, moderátoři i vítězové. Zavzpomínejte, kdo zazářil v SuperStar

Ondřej Brzobohatý, Veronika Zaňková, Aneta Langerová a Laďka Něrgešová (2004)

Televize Nova a Markíza oznámily, kdo usedne do poroty nové řady Česko Slovenské SuperStar. Stálicí je slovenský hudebník Pavol Habera, který nechyběl ani v jedné sérii pěvecké show, včetně...

20. května 2026  14:08

SuperStar 2026 se blíží. Kdy začne, kdo je v porotě a kde sledovat nové díly

Porota show Česko Slovenská SuperStar 2026: Calin, Jakub Prachař, Ewa Farna a...

Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Kdy pravděpodobně začne vysílání, kde nové díly sledovat a kdo bude v porotě osmé řady SuperStar...

20. května 2026  13:21

Překvapivé jméno v porotě SuperStar 2026. Kdo doplní Haberu a Farnou?

Porota letošní SuperStar

Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Nová řada SuperStar odstartuje letos na podzim na TV Nova a Markíze. Kdo se ujme moderování a kdo...

20. května 2026  13:06

Gilmorky jsem nikdy nesledoval, překvapila hvězda seriálu. Teď je viděla poprvé

Hvězdy seriálu Gilmorova děvčata (2002)

Herec Scott Patterson překvapil fanoušky přiznáním, že seriál Gilmorova děvčata, který ho proslavil, během vysílání nikdy neviděl. „Natáčeli jsme často i 14 hodin denně, neměl jsem energii potom...

20. května 2026  11:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mívala jsem hodně toxický vztah k vlastnímu tělu, přiznala Billie Eilish

Billie Eilish na Annual Academy Museum Gala (Los Angeles, 3. prosince 2023)

Popová zpěvačka Billie Eilish má na svůj žánr poměrně unikátní styl, kterému dominují volná trika, vytahané mikiny a široké kalhoty. V nedávném rozhovoru vysvětlila, proč se zrovna v takovém oblečení...

20. května 2026  11:02

Bratr princezny Diany se počtvrté oženil. Vzal si norskou archeoložku

Charles Spencer Cat Jarmanová v Londýně (12. června 2024)

Bratr zesnulé princezny Diany Charles Spencer (61) se oženil s norskou profesorkou archeologie Cat Jarmanovou (43). Soukromý obřad byl už v pátek v Arizoně. Pro hraběte je to čtvrtá svatba, pro...

20. května 2026  9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.