Dva roky abstinuji, od reality show se snažím odpojit, říká model Oliver Průcha

Na pražskou premiéru filmu Ďábel nosí Pradu 2 dorazil i model Oliver Průcha. Ten se kromě světa modelingu proslavil také účastí v reality show Love Island. Přestože jsou tomu už tři roky, mnozí si ho spojují právě s tímto projektem. Průcha v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětlil, proč mu to trošku vadí.

Když začneme outfitem, co jste vynesl na premiéru filmu Ďábel nosí Pradu 2?
Možná na to nejsem dostatečně bohatý, ale kopu za to, že aby jsi se dobře oblékl, nemusíš mít úplně nekonečno peněz. Takže mám bundu Asos, k tomu černé tílko, gatě jsem dostal od jednoho rodinného známého, jsou nějaké zakázkově ušité, já do nich jenom potřebuju pásek. A boty jsou taky Asos, takže easy.

Platí na vás heslo „being fit is the outfit“? (být fit je sám o sobě outfit – pozn.red.)
Momentálně na tom docela dost i pracuju, protože už dva roky jsem se nedotkl alkoholu. Hodně trénuju, makám. Takže určitě. Já si myslím, že tohle je ten správný směr.

Lucie Neumannová a Oliver Průcha (září 2022)
Než jste abstinoval, měl jste ty běžné výkyvy, že jste se zničil ve fitku, ale potom se ten alkohol projevil na váze?
Stoprocentně. Samozřejmě, užil jsem si toho dost, že jo, ale v nějaký moment bylo potřeba už tomu říct čau a začít se věnovat víc své „misi“ a tomu, co tady chci splnit na tomto světě. Takže teď makám a uvidíme, co z toho bude.

Kdy přišla ta sebereflexe?
Na začátku roku 2024. Ale do půlky února trvalo, než se to nějak proměnilo, nebo začalo se to proměňovat v realitu. Takže tam ještě byly párty a všechno. Ale od té doby už je tomu konec.

A co bylo tím spouštěčem tedy?
Asi jsem to chtěl zkusit. Předtím mi nedávalo absolutně žádný smysl chodit hodně trénovat, do posilovny a pak se chodit někam akorát opít. Takže je to spíš tak obecně, že se chci cítit líp, makat. Všechno se to samozřejmě pak podepsalo i na tom, že mnohem líp regeneruju a tak dále. Takže je to znát.

Oliver Průcha

Co vás napadne, když řeknu reality show?
(smích) Hele, takhle… No, já jsem byl v reality show, že jo, a asi se spíš snažím od toho trošku nějak odpojit. Poslední dobou ani nejsem moc aktivní na sociálních sítích. Asi jsem si to nějak zažil, byla to super zkušenost a přeju každému člověku, který o to má zájem, ať se mu to povede a ať z toho má přesně to, co chce. Myslím, že už jsem z toho dostal to, co jsem měl a rád bych zatím udělal lehčí tečku.

Radši budete mít ve videovizitce model a budete i radši, když vás tak budou poznávat lidi?
Je to tak. Akorát bohužel člověka, když se ukáže v reality show, lidi spíš poznávají kvůli tomu pořadu, než na základě jeho modelingových zakázek.

Jak moc to bylo afrodiziakální objevit se v televizi? Pak musely chodit pozvánky ven a chtěly na vás nalepit různé lidské „přísavky“.
Jo, tak dělo se to samozřejmě. Asi člověk si to zažije, když se potká s nějakou jakoby slávou. Jsem hrozně rád, že jsem to zažil vlastně tady v Česku, v tom našem rybníčku a že to nebylo nějak úplně světové. Taky mi trvalo se s tím správně vypořádat. A kdyby se to náhodou někdy třeba dostavilo i v nějakém větším měřítku, tak abych na to byl už připravený.

Dva roky abstinuji, od reality show se snažím odpojit, říká model Oliver Průcha

