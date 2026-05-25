Mnohých věcí můžu litovat, ale to neznamená, že bych je měnil, říká Lukáš Langmajer

Když jste byl malý, chtěl jste prý být popelářem, automobilovým závodníkem nebo řidičem kamionu. To poslední se vám nyní plní díky seriálu Ulice, v němž hrajete dopravce.
Myslím si, že to byly klasické klukovské sny mé generace. Možná že někdo chtěl být ještě astronautem. Závodníkem jsem byl pět let (L. L. skutečně jezdil rallye – pozn. red.), teď kamioňák, takže se jen bojím, kdy přijde na řadu ten popelář.
Zase byste mohl jezdit na stupátku.
To už jsem si vyzkoušel. Teď jen doufám, že se mi to nevyplní nějak výrazněji. (směje se)
Času mám pořád méně. Všechno velmi rychle utíká, takže to, s kým jsem a s kým trávím čas, je pro mě klíčové.