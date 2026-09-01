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Paroubek, Kajínek a Sládek do klece. Nový projekt G MMA je pošle do oktagonu

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  12:17
Jiří Paroubek na tiskové konferenci G MMA.

Jiří Paroubek na tiskové konferenci G MMA. | foto: ČTK

Odsouzený vrah Jiří Kajínek a politik Miroslav Sládek na tiskové konferenci...
Odsouzený vrah Jiří Kajínek bude v kleci bojovat se zápasníkem s přezdívkou...
Miroslav Sládek na tiskové konferenci k projektu G MMA.
Tisková konference projektu G MMA (31. srpna 2026)
23 fotografií
Bývalý premiér, předseda republikánů nebo odsouzený vrah. To mají být hvězdy úvodního turnaje projektu G MMA, který organizuje Jakub Jíra spojený s Clash of the Stars. S influencery a hvězdami reality show, ale i skutečným zápasníkem Machmudem Muradovem slibují „novou éru zábavy.“

Někdejší premiér Jiří Paroubek, předseda neparlamentních republikánů Miroslav Sládek nebo odsouzený vrah Jiří Kajínek se mají představit 31. října v úvodním turnaji projektu G MMA, oznámili organizátoři. Nejvýraznější postavou turnaje bude v Česku žijící Uzbek Machmud Muradov.

OBRAZEM: Pornoherečky, křiklouni. Připomeňte si tváře Clash of the Stars

Bojovník se zkušenostmi z největší MMA organizace na světě UFC, jenž nyní zápasí i v česko-slovenské organizaci Oktagon, nastoupí proti několika členům rodiny Kotlárovců.

„Uděláme show a bude hotovo,“ řekl Muradov, jenž by měl nastoupit postupně proti šesti soupeřům. „Jsem tady pracovně. Když zaplatíte, je mi jedno, kolik jich bude. Nemlátím lidi zadarmo,“ uvedl šestatřicetiletý bojovník. Přesnou podobu duelu zástupci pořádající společnosti G MMA nezveřejnili. „Budou to lehce vydělané peníze, ale nic nepodceňuju,“ uvedl Muradov.

Machmud Muradov bude jednou z hvězd G MMA.

Na akci se představí také fitness trenér a vítěz čtvrté řady reality show Survivor Česko & Slovensko z roku 2025 Pavel Tóth a další influenceři Jiří Janouch vystupující pod jménem MaxGreen či Matouš Kaluba.

Zápas podle blíže nespecifikovaných speciálních pravidel by měl absolvovat na doživotí odsouzený Kajínek, kterého omilostnil někdejší prezident Miloš Zeman. Kajínek by měl nastoupit proti soupeři vystupujícímu pod přezdívkou Bachař. V dalším turnaji se má utkat s Vojtěchem Pokošem, korunním svědkem v jeho případu.

Jiří Paroubek na tiskové konferenci G MMA.
Odsouzený vrah Jiří Kajínek a politik Miroslav Sládek na tiskové konferenci projektu G MMA.
Odsouzený vrah Jiří Kajínek bude v kleci bojovat se zápasníkem s přezdívkou Bachař i s korunním svědkem svého případu.
Miroslav Sládek na tiskové konferenci k projektu G MMA.
23 fotografií

Hlavním promotérem a ústřední postavou projektu je Jakub Jíra, který v minulosti působil v obdobné organizaci Clash of the Stars zaměřující se zejména na bizarní zápasy. „Géčko odstartuje novou éru televizní a internetové zábavy. Je to něco, co jste ještě nikdy neviděli,“ řekl Jíra.

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