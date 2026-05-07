Mluvčí Bílého domu Leavittová porodila druhé dítě, po synovi má dceru

Leavittová naposledy mluvila na tiskové konferenci v Bílém domě 27. dubna, dva dny poté, co se podle úřadů střelec pokusil spáchat atentát na prezidenta Donalda Trumpa a členy jeho administrativy na večeři s novináři ve Washingtonu. Trumpova mluvčí se akce rovněž účastnila.
„Je dokonalá a zdravá a její velký bráška si zvyká na život s malou sestrou,“ napsala 28letá Leavittová, jejíž manžel je 60letý realitní developer Nicholas Riccio.
Ministr zahraničí Marco Rubio v úterý pořádal tiskovou konferenci v Bílém domě místo Leavittové.
Trumpova mluvčí Leavittová oznámila, že čeká druhé dítě. Bude to holčička
Když Leavittová loni v lednu nastoupila do funkce ve 27 letech, stala se nejmladší tiskovou mluvčí Bílého domu v historii a osmou ženou na této pozici.
Během velké části Trumpovy předloňské prezidentské kampaně, ve které působila jako mluvčí, byla těhotná. Desátého července 2024 porodila syna. O tři dny později, 13. července, se útočník pokusil zastřelit Trumpa na předvolebním mítinku v Butleru v Pensylvánii. Jeden účastník mítinku zemřel, zatímco Trump vyvázl s postřeleným uchem. Leavittová se podle deníku The Washington Post toho dne vrátila do práce.