Mluvčí Bílého domu Leavittová porodila druhé dítě, po synovi má dceru

Autor: ,
  18:21
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová porodila druhé dítě, po synovi má dceru. Holčička Viviana se jí narodila 1. května, oznámila mluvčí na sociální síti Instagram u fotografie, na které drží dítě v náručí.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová porodila druhé dítě. (7. května 2026) | foto: Instagram Karoline Leavittové

Karoline Leavittová na pravidelném denním brífinku v Bílém domě (28. ledna 2025)
Karoline Leavittová má teprve půlročního syna.
Donald Trump a Karoline Leavittová na palubě Air Force One (28. ledna 2025)
Karoline Leavittová sleduje Donalda Trumpa během podepisování exekutivních...
Leavittová naposledy mluvila na tiskové konferenci v Bílém domě 27. dubna, dva dny poté, co se podle úřadů střelec pokusil spáchat atentát na prezidenta Donalda Trumpa a členy jeho administrativy na večeři s novináři ve Washingtonu. Trumpova mluvčí se akce rovněž účastnila.

„Je dokonalá a zdravá a její velký bráška si zvyká na život s malou sestrou,“ napsala 28letá Leavittová, jejíž manžel je 60letý realitní developer Nicholas Riccio.

Ministr zahraničí Marco Rubio v úterý pořádal tiskovou konferenci v Bílém domě místo Leavittové.

Trumpova mluvčí Leavittová oznámila, že čeká druhé dítě. Bude to holčička

Když Leavittová loni v lednu nastoupila do funkce ve 27 letech, stala se nejmladší tiskovou mluvčí Bílého domu v historii a osmou ženou na této pozici.

Během velké části Trumpovy předloňské prezidentské kampaně, ve které působila jako mluvčí, byla těhotná. Desátého července 2024 porodila syna. O tři dny později, 13. července, se útočník pokusil zastřelit Trumpa na předvolebním mítinku v Butleru v Pensylvánii. Jeden účastník mítinku zemřel, zatímco Trump vyvázl s postřeleným uchem. Leavittová se podle deníku The Washington Post toho dne vrátila do práce.

