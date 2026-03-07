Corey Harrison je vnukem zakladatele slavné zastavárny a jednou z největších hvězd pořadu. V lednu utrpěl na motorce v Mexiku nehodu, při níž si zlomil žebra, propíchl plíci, utrpěl otřes mozku a vnitřní krvácení. Výdaje na jeho léčbu přesáhly v přepočtu 2 miliony korun.
Velkou část zaplatil jeho otec Rick (60), přesto Harrison hledal pomoc u přátel, kteří pak na jeho podporu založili sbírku na GoFundMe. Má totiž navíc tři měsíce zpoždění s placením nájemného a nákladný bude i jeho přesun zpět do Států.
„Účast v televizním pořadu a sláva díky seriálu Mistři zastavárny neznamenají automatickou záchrannou síť pro nouzové situace, jako je tato – zdravotní krize nezajímají status celebrity. Má tříměsíční zpoždění s nájmem, stále čelí následné péči, výdajům za léky a ještě není dost silný na to, aby se vrátil do Spojených států, kde by mohl pokračovat v léčbě a mít podporu své rodiny,“ stojí v prohlášení přátel na stránce GoFundMe.
Jeho otec Rick Harrison tvrdí, že pokryl veškeré léčebné výdaje. „Pokud vím, tak jsem zaplatil jeho léčebné výdaje dlouho předtím, než přišel s GoFundMe. Je dospělý muž a je zodpovědný za to, jak nakládá s penězi,“ řekl k tomu Rick Harrison.
„Miluji otce k smrti, ale nikdy mi nic nedal. Vždy mě nutil vydělat si na všechno, co v životě mám,“ uvedl Corey Harrison pro TMZ s tím, že všechny peníze za léčbu otci plánuje vrátit.
Kvůli svým zraněním chyběl Corey Harrison i na otcově svatbě. Rick Harrison se totiž v Las Vegas oženil s dvaačtyřicetiletou Angie, kterou loni požádal o ruku.
Pořad Mistři zastavárny se vysílá od roku 2009 a na kontě má už 23 sérií. Vysílal se ve 150 zemích světa a byl přeložen do 38 jazyků. Je ale také označován za falešný, protože diváci záhy odhalili, že lidé s poklady, které do zastavárny nosí, nechodí zřejmě tak náhodně, jak se pořad tváří, a že encyklopedické znalosti Ricka a jeho syna neodpovídají jejich vzdělání.
Pořad provázela i řada skandálů. Harrisonův manažer Wayne Jefferies podal žalobu za ušlé tantiémy. Hvězda pořadu Austin Chumlee Russell byl zase obviněn ze sexuálního napadení a během razie u něj doma policie našla pervitin, marihuanu, Xanax a několik střelných zbraní. Russell se přiznal k držení drog a neregistrovaných střelných zbraní a v rámci dohody dostal v roce 2016 tříletou podmínku a nařízenou psychologickou léčbu.
V roce 2018 zemřel zakladatel zastavárny Richard Harrsion, který trpěl na konci života Parkinsonovou chorobou. V roce 2022 žalovala Ricka Harrisona i jeho vlastní matka, že ji připravil o dědictví. V roce 2024 zemřel Rickovi Harrsionovi druhý syn Adam na předávkování fentanylem. Pořad přesto pokračuje, v lednu se rozjela 24. série.