Hvězda Mistrů zastavárny shání peníze na léčbu po úrazu na motorce

Autor:
  13:04
Pořad Mistři zastavárny zaznamenávající dění v rodinné zastavárně Gold & Silver Pawn Shop v Las Vegas, vznikl před patnácti let a získal si světovou popularitu. Jeho zlaté časy jsou ale dávno pryč a jmění, které z něj rodina získala, se tenčí. Na jednu z jeho hvězd Coreyho Harrisona (42) byla po nehodě vypsaná sbírka.
Corey Harrison zveřejnil snímky z mexické nemocnice po nehodě na motorce

Corey Harrison zveřejnil snímky z mexické nemocnice po nehodě na motorce | foto: Profimedia.cz

Corey Harrison zveřejnil snímky z mexické nemocnice po nehodě na motorce
Mistři zastavárny
Mistři zastavárny
Mistři zastavárny
14 fotografií

Corey Harrison je vnukem zakladatele slavné zastavárny a jednou z největších hvězd pořadu. V lednu utrpěl na motorce v Mexiku nehodu, při níž si zlomil žebra, propíchl plíci, utrpěl otřes mozku a vnitřní krvácení. Výdaje na jeho léčbu přesáhly v přepočtu 2 miliony korun.

Velkou část zaplatil jeho otec Rick (60), přesto Harrison hledal pomoc u přátel, kteří pak na jeho podporu založili sbírku na GoFundMe. Má totiž navíc tři měsíce zpoždění s placením nájemného a nákladný bude i jeho přesun zpět do Států.

thecoreyharrisonshow

Pretty messed up but I’m good crash bars are awesome 3 nights in the hospital 11breaks in my rib cage Will do an episode on
@theCoreyHarrisonshow sorry Pops looks like I’m missing your wedding

26. ledna 2026 v 15:14, příspěvek archivován: 7. března 2026 v 12:11
oblíbit odpovědět uložit

„Účast v televizním pořadu a sláva díky seriálu Mistři zastavárny neznamenají automatickou záchrannou síť pro nouzové situace, jako je tato – zdravotní krize nezajímají status celebrity. Má tříměsíční zpoždění s nájmem, stále čelí následné péči, výdajům za léky a ještě není dost silný na to, aby se vrátil do Spojených států, kde by mohl pokračovat v léčbě a mít podporu své rodiny,“ stojí v prohlášení přátel na stránce GoFundMe.

Jeho otec Rick Harrison tvrdí, že pokryl veškeré léčebné výdaje. „Pokud vím, tak jsem zaplatil jeho léčebné výdaje dlouho předtím, než přišel s GoFundMe. Je dospělý muž a je zodpovědný za to, jak nakládá s penězi,“ řekl k tomu Rick Harrison.

Mistři zastavárny

„Miluji otce k smrti, ale nikdy mi nic nedal. Vždy mě nutil vydělat si na všechno, co v životě mám,“ uvedl Corey Harrison pro TMZ s tím, že všechny peníze za léčbu otci plánuje vrátit.

Kvůli svým zraněním chyběl Corey Harrison i na otcově svatbě. Rick Harrison se totiž v Las Vegas oženil s dvaačtyřicetiletou Angie, kterou loni požádal o ruku.

Pořad Mistři zastavárny se vysílá od roku 2009 a na kontě má už 23 sérií. Vysílal se ve 150 zemích světa a byl přeložen do 38 jazyků. Je ale také označován za falešný, protože diváci záhy odhalili, že lidé s poklady, které do zastavárny nosí, nechodí zřejmě tak náhodně, jak se pořad tváří, a že encyklopedické znalosti Ricka a jeho syna neodpovídají jejich vzdělání.

Mistři zastavárny

Pořad provázela i řada skandálů. Harrisonův manažer Wayne Jefferies podal žalobu za ušlé tantiémy. Hvězda pořadu Austin Chumlee Russell byl zase obviněn ze sexuálního napadení a během razie u něj doma policie našla pervitin, marihuanu, Xanax a několik střelných zbraní. Russell se přiznal k držení drog a neregistrovaných střelných zbraní a v rámci dohody dostal v roce 2016 tříletou podmínku a nařízenou psychologickou léčbu.

V roce 2018 zemřel zakladatel zastavárny Richard Harrsion, který trpěl na konci života Parkinsonovou chorobou. V roce 2022 žalovala Ricka Harrisona i jeho vlastní matka, že ji připravil o dědictví. V roce 2024 zemřel Rickovi Harrsionovi druhý syn Adam na předávkování fentanylem. Pořad přesto pokračuje, v lednu se rozjela 24. série.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Jednadvacetiletá dcera modelky Heidi Klumové pózuje ve spodním prádle

Nejčtenější

Megan Foxová rozpálila fanoušky novými sexy fotkami, reagoval i její expartner

Megan Foxová se po čase vrátila na Instagram a to hned s provokativními...

Megan Foxová (39) se po delší době znovu přihlásila o slovo na sociálních sítích sexy fotkami a její návrat vyvolal nadšené reakce fanoušků. Herečka zveřejnila na Instagramu novou sérii snímků z...

Snoubenka zpěváka kapely Måneskin se ukázala nahá v novém krimi seriálu 56 dní

Dove Cameron a Avan Jogia v seriálu 56 dní (2026)

Dove Cameron (30) se odhalila v novém seriálu 56 dní, kde se objevila hned v několika erotických scénách společně s hereckým kolegou Avanem Jogiou (34). Americká herečka a zpěvačka už dávno nehraje...

Happyend v Naked Attraction? Andrea s Vaškem prozradili, jestli jsou spolu

Andrea a Vašek v Naked Attraction

V Naked Attraction si vybírala instruktorka nahé jógy Andrea (32). Matka dvou dětí byla nerozhodná a jeden z vyřazených nápadníků prozradil, že o něj projevila zájem i bezprostředně po natáčení,...

Finalistky soutěže krásy se předvedly v plavkách. Jak se vám líbí?

Finalistky Miss Czech Republic 2026

Za pár týdnů se Česko dozví, která ze soutěžících se stane novou Miss Czech Republic. O korunku, titul královny krásy a možnost reprezentovat na světových soutěžích zabojuje šest brunetek a čtyři...

Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových

Jonathan Bailey v seriálu Bridgertonovi

Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté...

Hvězda Mistrů zastavárny shání peníze na léčbu po úrazu na motorce

Corey Harrison zveřejnil snímky z mexické nemocnice po nehodě na motorce

Pořad Mistři zastavárny zaznamenávající dění v rodinné zastavárně Gold & Silver Pawn Shop v Las Vegas, vznikl před patnácti let a získal si světovou popularitu. Jeho zlaté časy jsou ale dávno pryč a...

7. března 2026  13:04

Válka narušila zahraniční cestu Miss. Bezpečnost dívek je hlavní, říká Makarenko

Finalistky Miss Czech Republic

Účastnice soutěže Česká Miss měli jako každý rok odletět na soustředění do zahraničí. Plány jim ale narušilo rozpoutání konfliktu na Blízkém východě. Ředitelka soutěže Taťána Makarenko popsala pro...

7. března 2026

Proč mě nikdo nemá rád? Ilona Csáková spojila síly s Helenou Vondráčkovou

Ilona Csáková a Helena Vondráčková ve videoklipu Proč mě nikdo nemá rád (2026)

Ilona Csáková (55) a Helena Vondráčková (78) znovu a tentokrát společně nazpívaly hit Proč mě nikdo nemá rád, který mají obě v repertoáru. K novému duetu vznikl i videoklip. V rozhovoru pro iDNES.cz...

7. března 2026

S váhou problém nemám. Jím, na co mám chuť, a nehlídám se, říká Jan Koller

Jan Koller (únor 2026)

Historicky nejlepší střelec české fotbalové reprezentace Jan Koller (52) ukončil svou kariéru před čtrnácti lety. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, jak si dál udržuje kondici a jaká je jeho ideální...

7. března 2026

Cesta talentovaného rebela do záhuby. Smrti Jiřího Schelingera režim rychle využil

Premium
Jiří Schelinger (6. března 1951 Bousov – 13. dubna 1981 Bratislava) byl český...

Byli zpěváci, byli svérázní zpěváci a pak byl Jiří Schelinger. V době normalizace si vytvořil vlastní svět plný svobody, slávy a také hazardu se životem. Právě nyní by slavil 75. narozeniny, tragicky...

6. března 2026

Happyend v Naked Attraction? Andrea s Vaškem prozradili, jestli jsou spolu

Andrea a Vašek v Naked Attraction

V Naked Attraction si vybírala instruktorka nahé jógy Andrea (32). Matka dvou dětí byla nerozhodná a jeden z vyřazených nápadníků prozradil, že o něj projevila zájem i bezprostředně po natáčení,...

6. března 2026

Nevěděla jsem, že jsou muži schopni předstírat, říká Boho po rozchodu s Langmajerem

Lukáš Langmajer a Jitka Boho (21. října 2025)

Nějakou dobu jsou už od sebe, ale ta nejtěžší zkouška je teprve čeká. Jitka Boho a její ex Lukáš Langmajer se od dubna budou znovu setkávat na prknech Divadla Broadway v muzikálu Mýdlový princ jako...

6. března 2026  11:26

Emma Watsonová má novou lásku. Randí s mexickým miliardářem

Emma Watsonová a Gonzalo Hevia Bailleres v Mexico City (4. března 2026)

Emma Watsonová (35) má podle všeho novou lásku. Britská herečka, která se proslavila jako Hermiona Grangerová ve filmové sérii Harry Potter, randí s mexickým podnikatelem Gonzalem Heviou Bailleresem....

6. března 2026

Veronika Rajek je těhotná, slovenskou modelku sledují na Instagramu miliony lidí

Modelka Veronika Rajek na Instagramu oznámila, že je těhotná. (březen 2026)

Nejsledovanější Slovenka na Instagramu, modelka a influencerka Veronika Rajek (30) oznámila, že je těhotná. Pro její miliony sledujících to byla velmi překvapivá zpráva a jak už to u Rajek bývá, na...

6. března 2026  9:06

Nejdůležitější je věrnost, říká Daniel Bambas o vztahu s dánským partnerem

Daniel Bambas

Už čtvrtým rokem pendluje mezi Prahou a Kodaní. Zatím za svým dánským partnerem léta letadlem, ale zanedlouho by mohl využít přímého železničního spoje mezi oběma městy. Jenomže by mu to vzalo...

6. března 2026

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Pro Pavla si přijdu půvabná vždy. Jsem spokojená a milovaná, říká Dara Rolins

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Jednou z hlavních hvězd nedávného brněnského Plesu v Intru byla Dara Rolins. Zpěvačka v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila nejen o dceři a práci. Prozradila také, jak to vypadá s domem, který spolu s...

6. března 2026

Casting do Samotářů? Bylo mi to jedno, šla jsem tam zamilovaná, vzpomíná Schneiderová

Premium
Jitka Schneiderová

Neskrývá vděk za to, že ji v seriálu nenutili moc střílet. Herecké přírodní zákony popírá Jitka Schneiderová i jinak. Třeba tím, že na rozdíl od mnoha jiných pověrčivých kolegyň se nebála ujmout role...

5. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.