Venezuelská královna krásy v krvi, policie v Cannes zadržela jejího stylistu

Na videu stylista sedí v koutě na pohovce, zatímco modelka na něj míří kamerou a španělsky pronese “Podívejte, tohle udělal Giovanni Laguna. Gratuluji, Giovanni, přesně tohle jsem chtěla, aby všichni viděli, kdo opravdu jsi“.
Následně modelka natočila pokoj, ve kterém se oba nacházeli. Všude byly rozházené věci, které napovídají tomu, že k násilí skutečně došlo.
Modelka byla převezena do nemocnice na ošetření.
Laguna má, ale svoji verzi kterou řekl i policii, která ho po incidentu zadržela. Po několika hodinách ho zase propustila.
„Tohle je lampa a stativ, kde se nechávala líčit. Když se přiblížila, pohnul jsem se směrem k Del Val, ale ne proto, abych ji udeřil, ale abych jí vzal telefon. Přitom jsem zakopl o světlo a vybavení ji zasáhlo. Když jsem si uvědomil, co se stalo, měla krev na obličeji. Nikdy jsem se jí ani prstem nedotkl. Neudělal jsem to, co tvrdí,“ obhajoval se Laguna.
Podle Andrey del Val byly mezi nimi dlouhodobé spory. Během jejího účinkování v soutěži krásy jí prý nabídl, že za peníze jí pomůže vyhrát. To ona odmítla a on celou soutěž podle ní sabotoval.
V Cannes se jí následně Laguna ozval, že ji chce vidět. Schůzka vyústila v hádku. „Seděla jsem tam, on se na mě vrhl a chytil mě. Začal mě bít telefonem do hlavy,“ prohlásila.