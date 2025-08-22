Palestina bude mít poprvé zástupkyni na Miss Universe. Je to zodpovědnost, říká

Do soutěže Miss Universe poprvé v historii vstoupí dívka z Palestiny. Nadeen Ayoubová (27) bere účast v soutěži jako velkou zodpovědnost. Chce reprezentovat palestinský lid a ukázat jeho sílu.

„V době, kdy se oči světa upírají na naši vlast, beru tuto roli s hlubokou zodpovědností,“ říká Ayoubová.

Nadeen Ayoubová na Miss Earth v Manile (2022)
„Organizace Miss Universe s hrdostí vítá delegátky z celého světa a oslavuje rozmanitost, kulturní výměnu a posílení postavení žen,“ sdělil CNN Miguel Ángel Martínez, vedoucí komunikace Miss Universe.

„Slečna Ayoubová, úspěšná aktivistka a modelka z Palestiny, ztělesňuje odolnost a odhodlání, které definují naši platformu,“ dodal Martínez.

Nadeen Ayoubová byla korunována Miss Palestiny v roce 2022. Vstupu do mezinárodní soutěže jí ale zabránil konflikt v Gaze, který vypukl v roce 2023.

„V době, kdy Palestina prožívá bolestné období – zejména v Gaze – jsem hlasem lidí, kteří se odmítají nechat umlčet. Zastupuji všechny palestinské ženy a děti, jejichž sílu musí svět vidět,“ dodala Ayoubová.

Miss Universe Česko má vítězku. Královnou krásy je poprvé žena s dítětem

„Jsme víc než jen naše utrpení – jsme odolnost, naděje a srdce vlasti, která žije dál skrze nás,“ dodala.

Finále Miss Universe se uskuteční v listopadu v Thajsku. Českou republiku na něm bude zastupovat sedmadvacetiletá doktorandka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Michaela Tomanová.

