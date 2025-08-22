„V době, kdy se oči světa upírají na naši vlast, beru tuto roli s hlubokou zodpovědností,“ říká Ayoubová.
„Organizace Miss Universe s hrdostí vítá delegátky z celého světa a oslavuje rozmanitost, kulturní výměnu a posílení postavení žen,“ sdělil CNN Miguel Ángel Martínez, vedoucí komunikace Miss Universe.
„Slečna Ayoubová, úspěšná aktivistka a modelka z Palestiny, ztělesňuje odolnost a odhodlání, které definují naši platformu,“ dodal Martínez.
Nadeen Ayoubová byla korunována Miss Palestiny v roce 2022. Vstupu do mezinárodní soutěže jí ale zabránil konflikt v Gaze, který vypukl v roce 2023.
„V době, kdy Palestina prožívá bolestné období – zejména v Gaze – jsem hlasem lidí, kteří se odmítají nechat umlčet. Zastupuji všechny palestinské ženy a děti, jejichž sílu musí svět vidět,“ dodala Ayoubová.
„Jsme víc než jen naše utrpení – jsme odolnost, naděje a srdce vlasti, která žije dál skrze nás,“ dodala.
Finále Miss Universe se uskuteční v listopadu v Thajsku. Českou republiku na něm bude zastupovat sedmadvacetiletá doktorandka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Michaela Tomanová.