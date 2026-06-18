S Agátou nejde jít ani na houby, říká o Hanychové její sokyně z Miss

Vy jste byly svého času s Agátou Hanychovou konkurentky. Dnes jste ji přišla podpořit. Proč?
Z nás se z konkurentek staly velké kamarádky, které si tak nějak o sobě stále dávají vědět a stále se přátelíme.
Jak se ohlížíte za vaším společným působením na Miss?
Jsou to krásné vzpomínky. Už je to taky nějaký pátek, skoro dvacet let, ne-li déle. Ale co už. Člověk na to rád vzpomíná, zažily jsme spolu spoustu věcí, výletů, pařeb. Teď už samozřejmě spíš rodinných výletů, co spolu absolvujeme.
Kam jinam vás osud zavál, když ne do modelingu?
Já pracuji jako tisková mluvčí nemocnice v Hořovicích a v Berouně, teď momentálně jsem na mateřské dovolené.
Změní se vám moc život, když se stanete mámou?
Jsem mámou už patnáct let. Teď mám dvouletá dvojčata, takže mi připadá, že jsem máma snad tak dlouho, jako jsem na světě. Protože jakmile se stanete jednou rodičem, tak už to nejde jen tak odpárat a stále na ty děti myslíte.
Jste autoritativní, nebo úzkostlivá máma?
Jsem určitě autoritativní. Taky mám čtyři dcery, nic jiného mi ani nezbývá. (smích)
S Agátou se pojí mediální pozornost, drobnohled. Vy jste z něj na určitou chvíli vystoupila. Je ulevující užívat si „anonymity“?
Tak určitě. S Agátou nejde jít ani na houby, že jo. (smích) Ona za mnou třeba často jezdí na houby a i houbaři nás poznávají.
Co vás naplňuje ve vaší práci? Protože musíte mít perfektní vyřídilku.
Ta práce je strašně pestrá. Naše nemocnice jsou úžasné a nabízejí skvělou péči oproti státním nemocnicím. Pestré je už jenom to, že člověk přijde ráno do práce a čeká ho úplně jiný den, než třeba předpokládá, takže musí být neustále ve střehu.