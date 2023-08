Miss Lucie Hadašová a hokejista Jaroslav Bednář se dočkali syna

„Kluci moji,“ napsala Lucie Hadašová na Instagramu k fotce hokejisty se synem a poděkovala pražskému Ústavu pro péči o matku a dítě, kde své třetí dítě přivedla na svět.

Když manželé v květnu potvrdili, že čekají přírůstek do rodiny, přiznali také, že třetí těhotenství missky nebylo plánované. „Pro mě to bylo překvapení. Není mi už úplně málo, ale není mi ani moc. Když se narodí mimčo, bude mi třicet sedm. A v plánu to nebylo. Už jsme si pořídili pejsky a v létě přišla i štěňátka. Takže jsme si říkali – hezké období. Ale že by přišlo mimčo, to jsme nečekali. Ale jsem ráda, protože to třetí těhotenství si užívám úplně jinak než předtím,“ řekla Lucie Hadašová v pořadu ShowTime na CNN Prima NEWS.

Hokejista přiznal, že má obrovskou radost. „Jsme strašně šťastný, že se k nám štěstí opět otočilo. A momentálně žijeme v euforii. V plánu to nebylo. Vyšlo to, jak to vyšlo,“ prozradil.

Jaroslav Bednář je nyní čtyřnásobným otcem. S bývalou ženou Martinou má dceru Natálii. S misskou Lucií Hadašovou, se kterou žije od roku 2008, má pak další dvě dcery. Starší Denisa se narodila v roce 2010 a mladší Vanessa rok po svatbě, v roce 2014. Modelka nahradila po hokejistově boku Helenu Zeťovou. Ještě předtím byl zasnouben s Darou Rolins.