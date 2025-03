„Tyhle fotky si tady ještě uložím, protože pro mě moc znamenají. Ve zkratce jednou větou: Miluji, žiju, lítám, každý dech užívám a hrozně moc děkuji,“ napsala Iveta Maurerová k sérii snímků, z nichž je patrné, jak moc si se zpěvačkou LP užívají společný čas.

Dvojice se poprvé setkala v roce 2023 během natáčení Víkendové Snídaně na Nově, kde Maurerová pracovala jako redaktorka a LP vystupovala jako speciální host. Právě tam mezi nimi přeskočila jiskra, která se rychle proměnila v pevný vztah. Od té doby spolu tráví čas, kdykoli je to možné, ať už v Evropě, nebo za oceánem.

Jejich vztah je nejen romantický, ale i profesní. Iveta Maurerová se objevila i ve videoklipu LP s názvem Dayglow, který se natáčel během LBGTQ festivalu Prague Pride v Praze. Fanoušci obě ženy pravidelně podporují komentáři u jejich příspěvků na sociálních sítích.

„Vděčnost a štěstí chodí ruku v ruce společně. To nám jednou řekl jeden kouzelný muž, když jsme se jen tak koukaly na vodu v potoce a kochaly se přírodou. Bylo to tak hluboké, čisté a tak krásné. A měl pravdu,“ napsala modelka a Miss ČR 2018 k jednomu z dalších romantických příspěvků.

Iveta Maurerová je vítězka nultého ročníku obnovené národní soutěže krásy Miss České republiky z roku 2018. Kariéru modelky začala v menší modelingové agentuře Victoria Agency. Od 16 let působila v brněnské modelingové agentuře DFC Fashion Club. V roce 2019 zahájila spolupráci s modelingovou agenturou Pure Models.

Laura Pergolizzi je americká zpěvačka s italskými kořeny. Vyrůstala na Long Islandu a po dokončení studií na střední škole se v roce 1996 přestěhovala do New Yorku. V roce 2010 se usadila v Los Angeles. Proslavila se skládáním písní pro Cher, Christinu Aguileru, Ritu Oru, Rihannu a Backstreet Boys. Následně začala zpívat sama. Vzhledem připomíná zpěváka Boba Dylana. Mezi její velké hity patří Girls Go Wild, Lost On You, Recovery či Muddy Waters.