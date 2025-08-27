Vicemiss Lenka Beličková vyskočila z okna hotelu ve Varech, spekuluje bulvár

Policie dostala oznámení o pádu z okna v centru Karlových Varů 17. srpna hodinu před polednem. Žena byla při vědomí, měla ovšem zlomené oba kotníky. Policie vyloučila cizí zavinění.
Zraněnou ženou má být Lenka Beličková, která skončila na třetím místě v soutěži Miss ČR v roce 1994. V současné době žije v Německu a do Karlových Varů jezdí za rodinou.
|
OBRAZEM: Nejkrásnější ženy Česka. Co dnes dělají?
„Měla tu pobýt delší dobu, a tak se rozhodla, že ji stráví v hotelu,“ popsal Blesku zdroj z rodiny Beličkové. „O psychických problémech jsme nevěděli, zřejmě došlo k nějakému zkratu a vyskočila. V pokoji hotelu Maltézský kříž s ní měla být i její osmiletá dcera,“ popsal.
„Muselo to být pro ni strašné. Teď se jen modlíme, aby byla v pořádku. V nemocnici byla úspěšně operována. Snad bude moct i chodit,“ dodal. Beličková má kromě osmileté dcery ještě dospělého syna.