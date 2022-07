Michaela Kuklová promluvila o injekcích do čela i seznamování s muži

„Když člověk žije radostně a nic ho netrápí, je to vidět na očích. Samozřejmě mám také geny po mamince. Nic zvláštního pro svůj vzhled nedělám, jen přiznávám, že si nechávám píchat čelo, protože mám dvojvrásku, která působí dramaticky a ustaraně a tu jsem nechtěla mít,“ vysvětluje stále mladistvě vypadající Michaela Kuklová v rozhovoru pro pořad Showtime.

Přiznává, že čím je starší, tím více cítí, že jsou k ní lidé uctivější. „Není už to hej počkej, jako to bylo v mládí. Ten rozdíl samozřejmě vidím a vnímám. Muži mají hodně potřebu mě ochraňovat. Pak je ve vztazích dost překvapím tím, že se umím ozvat, když se mi něco nelíbí,“ směje se herečka.

„Stejně křehce mě vnímají i lidé obecně. Mají pocit, že jsem pořád jen jemná a hodná. Ale já jsem opravdu schopná se ozvat. Je ale pravda, že jsem k tomu dozrávala dost dlouho,“ popisuje.

Rozchod s posledním partnerem ohlásila Kuklová před rokem. Momentálně je spokojená single. „Jsem sama a teď na tom nemíním vůbec nic měnit. Mám hodně práce a vychutnávám si svobodu. Jsem spokojená,“ říká s tím, že na Tinderu nebo jiné seznamce ji muži nenajdou.

„Muži to ani nepotřebují. Oni si totiž se seznamkou pletou mé sociální sítě a můj profil na Facebooku. Většinou všem na nabídku ke schůzce odpovím to samé. Že se nescházím, že děkuji a vážím si toho. Dříve nebo později mě jistě někdo uloví. Ta žena ve mně se vždycky jednou za čas ozve a já si řeknu tak jo, na nějakou tu schůzku zajdu. Ale momentálně to v plánu určitě nemám,“ dodává.

Herečka a modelka Michaela Kuklová se proslavila rolemi princezen, například v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Jejím manželem byl herec Jiří Pomeje. S podnikatelem Romanem Holomkem má syna Romana (13).

VIDEO: Naši mě chtěli provdat do Německa, vzpomíná Kuklová (2022):