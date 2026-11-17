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Milovnice ruské kuchyně i experimentátorka s drogami. Helen Mirrenová slaví
Program XBX byl vojenský trénink Královského kanadského letectva, který byl vyvinut v 50. letech 20. století. Zahrnuje protahovací a posilovací cviky navržené tak, aby muži a ženy v armádě mohli udržovat kondici bez použití posilovacích strojů. Pro muže je v něm pět cviků, pro ženy deset a zahrnuje kliky, sedy lehy, běh na místě a kroužení pažemi, které zapojují všechny svalové skupiny.
„Dělala jsem to, ale už to nedělám. Je to příliš vyčerpávající. Dělám teď jógu, asi deset nebo patnáct minut denně,“ prozradila Mirrenová pro britský Daily Mail.
Zdálo by se, že oscarová herečka nikdy neměla problémy udržet si štíhlou postavu. Mirrenová ale prozradila, že je klasickou obětí jojo efektu. Její váha prý vždy kolísá o 4,5 kilogramu. Dvanáctiminutový program jí vždy pomohl vrátit se do formy.
„Je to cvičební plán Královského kanadského letectva; trvá 12 minut a jsou k němu tabulky, podle kterých se řídíte… Každý den musíte cvičení absolvovat během těch 12 minut a dokud to nezvládnete, nemůžete postoupit dál,“ vysvětlila Mirrenová v roce 2014 pro časopis Hello!.
„Je to cvičení, které jsem dělala s přestávkami celý život. Velmi pozvolna vás dostane do formy,“ dodala.
Ještě před pěti lety mluvila o tomto programu pro časopis Vogue a prozradila, že se nikdy nedostala přes druhou úroveň, přesto jí toto vojenské cvičení velmi pomáhá.