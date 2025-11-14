Cimrmanovský žánr jsem musel trefit tak, abych zapadl, přiznává Miroslav Táborský

Premium

Fotogalerie 20

V čem je Cimrman odlišná jevištní disciplína a co v životě znamená, když vás „praští divadelní kulisa“? Herec Miroslav Táborský bude brzy televizní diváky provádět po stopách českého velikána Járy Cimrmana, našel si ale čas zavzpomínat i na své profesní začátky. Kdy ho ze škatulky pétépáků a záporáků přesunuli filmoví režiséři do komedie a proč přesedá z mopedu do velorexové rakety? | foto: Tomáš Teglý

Daniela Prokopová
  20:00
Sedíme v šatně žižkovského Divadla Járy Cimrmana. Mezi námi leží na malém stolečku žezlo, královská koruna a žlutozelenočerná čepice páně Krátkozrakého. Právě tu si za necelou hodinu Miroslav Táborský nasadí. Zatím je ale dost času popovídat si nejen o divadle a televizi, ale i o tom, že by se v brzké době rád stal rozmazlovacím dědečkem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Momentálně vás diváci vídají v seriálu Milionáři. První dotaz se tak vyloženě nabízí: Co byste dělal, kdybyste byl milionář? Jestli už tedy nejste...
Otázka je, co se myslí pod pojmem milionář. Dneska už jím jste, jen když máte byt nebo domek. To ale neznamená, že si můžete nějak vyskakovat. Každopádně kdybych nějaké miliony vyhrál, dál bych hrál divadlo. Nebo bych si možná nějaké divadlo koupil, abych si v něm mohl dělat, co bych chtěl. (směje se)

Když maďarský představitel hlavní role ve filmu Želary slyšel můj dabing na premiéře, nadšený nebyl.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

Cimrmanovský žánr jsem musel trefit tak, abych zapadl, přiznává Miroslav Táborský

Premium
V čem je Cimrman odlišná jevištní disciplína a co v životě znamená, když vás...

Sedíme v šatně žižkovského Divadla Járy Cimrmana. Mezi námi leží na malém stolečku žezlo, královská koruna a žlutozelenočerná čepice páně Krátkozrakého. Právě tu si za necelou hodinu Miroslav...

14. listopadu 2025

Pověst zkaženého génia z velšské žumpy mám rád, říkal Richard Burton. Řešil ho i Vatikán

Premium
Elizabeth Taylorová a Richard Burton v roce 1962, kdy ještě nebyli manželé....

Kdyby se divoký způsob života známkoval, Richard Burton by exceloval. Jeho nevěry řešil Vatikán i americký Kongres. Herec to byl ale skvělý, i když držel jeden smutný rekord.

14. listopadu 2025

Nevěrná aktivistka Firthová popsala, proč si po rozvodu nechala slavné příjmení

Livia Giuggioli a Colin Firth na premiéře filmu Mamma Mia! Here We Go Again...

Livia Firthová (56), bývalá manželka oscarového herce Colina Firtha (65), se po mnoha dotazech novinářů rozhodla otevřeně vysvětlit, proč i čtyři roky po rozvodu stále používá příjmení svého...

14. listopadu 2025

Tak bojuj, ne? Michelle a Martin z Love Islandu zaujali i Alenu Schillerovou

Michelle a Martin, Love Island 2025

Martin Mikuš (25) a jeho partnerka Michelle Ptašinská (23) se dali dohromady v televizní seznamce Love Island. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradili, co bylo pro ně při natáčení reality show nejtěžší,...

14. listopadu 2025  12:43

Raperka Cardi B je čtyřnásobnou maminkou. Jméno potomka tají

Cardi B na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)

Zpěvačka a raperka Cardi B (33) je počtvrté maminkou. S hráčem amerického fotbalu z týmu New England Patriots Stefonem Diggsem (31) přivítali na svět prvního společného potomka. Jméno syna zatím...

14. listopadu 2025  11:47

Nemůžu brát všechno, říká Erika Stárková, která zůstala na dítě sama

Erika Stárková (5. listopadu 2025)

Jeden film - Milion, ve kterém hraje, právě vstoupil do kin a druhý - Šviháci tam doputuje začátkem příštího roku. Oba jsou komediemi, stejně jako byl seriál Most!, který Eriku Stárkovou „udělal“....

14. listopadu 2025  9:42

Pohlreich o oblíbené snídani i ananasu na pizze. Není to úplný průšvih, říká šéfkuchař

S pořadem Ano, šéfe! se na čas odmlčel, teď se Zdeněk Pohlreich vrací s novými...

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich (68) na křtu své nové kuchařky ze série Super jednoduše zdůraznil, že uvařit dobré jídlo nemusí trvat dlouhé hodiny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o italské kuchyni,...

14. listopadu 2025

Rozvod nebude. Zájem a pozornost vyléčí hodně krizí, říká Janečkova Lilia Khousnoutdinova

Manželé Lilia Khousnoutdinová a Karel Janeček (Praha, 30. října 2025)

Lilia Khousnoutdinova promluvila pro iDNES.cz o spekulacích bulváru o jejím rozvodu s miliardářem Karlem Janečkem i o aktivitách, které jí v současnosti zabírají, kromě péče o děti a rodinu, většinu...

14. listopadu 2025

Svou náročnost při hraní se snažím otupit. Vynesla mi i přezdívku, přiznává Orozovič

Premium
Igor Orozovič.Patří k hrstce herců, pro které za podivných časů...

Patří k hrstce herců, pro které za podivných časů koronavirových lockdownů nebyla uzavřená divadla vyloženou profesní a existenční katastrofou. Igor Orozovič si koupil klávesy a začal v žižkovském...

13. listopadu 2025

Začala jsem zase s nikotinem a terapií, přiznala Arichteva měsíc po ztrátě syna

Veronika Arichteva (Praha, 3. června 2025)

Veronika Arichteva (39) a její manžel Biser Arichtev (48) počátkem října oznámili, že přišli o miminko. Herečka a režisér se poté odmlčeli na sociálních sítích, aby měli čas a klid vše vstřebat. Po...

13. listopadu 2025  17:57

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

13. listopadu 2025  11:47

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

13. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.