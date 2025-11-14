Cimrmanovský žánr jsem musel trefit tak, abych zapadl, přiznává Miroslav Táborský

Momentálně vás diváci vídají v seriálu Milionáři. První dotaz se tak vyloženě nabízí: Co byste dělal, kdybyste byl milionář? Jestli už tedy nejste...
Otázka je, co se myslí pod pojmem milionář. Dneska už jím jste, jen když máte byt nebo domek. To ale neznamená, že si můžete nějak vyskakovat. Každopádně kdybych nějaké miliony vyhrál, dál bych hrál divadlo. Nebo bych si možná nějaké divadlo koupil, abych si v něm mohl dělat, co bych chtěl. (směje se)
Když maďarský představitel hlavní role ve filmu Želary slyšel můj dabing na premiéře, nadšený nebyl.