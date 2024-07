Na alkohol mám zřejmě alergii nebo jsem původem Eskymák, říká Hanuš

„Kdysi jsem si dal párkrát portské, jindy nějaký gin s tonikem a bylo mi po tom vždycky strašně zle. A to ještě dřív, než jsem dosáhl nějakého zábavného levelu. Tak jsem si řekl, že to nemá cenu pokoušet,“ vysvětlil Hanuš svůj záporný vztah k alkoholu.

„Já si dokonce myslím, že jsem asi původem indián nebo Eskymák, protože ti taky neumí rozkládat alkohol v těle. Chybí jim k tomu potřebný enzym. Anebo mám na něj alergii. Protože já po jeho požití cítil až křečovité stahy svalů a žaludku,“ popsal herec s tím, že je díky tomu chráněn od přírody před tím, aby se stal alkoholikem, jakého hrál třeba v minisérii Iveta.

Svým blízkým a známým v konzumování alkoholických nápojů ovšem nebrání. „Manželka si občas něco dá, ale velmi decentně. Ona má tu výhodu, že já jako řidič abstinent ji pak můžu svézt na skútru domů,“ směje se.

„No a v případě nějakého večírku je to tak, že dokud jsem tam s těmi, s nimiž jsem přišel, tak mi to nevadí. Ale ve chvíli, kdy se pod vlivem alkoholu začnou proměňovat v někoho jiného a já mám pocit, že jsem tam s cizími lidmi, jdu pryč,“ upřesňuje herec, jehož poslední rolí je tchán alkoholem zdevastované ženy ve filmu Zápisník alkoholičky.

„Já jsem ten, kdo pozoruje úpadek té mladé rodiny, která s námi bydlí v baráku, a to je taky nemilá životní role,“ přibližuje svoji postavu. Film je natočen podle skutečného příběhu mladé matky, která po porodu dítěte a přestěhování do rodného domu manžela, zaháněla nepohodu alkoholem. Michaela Duffková nejprve psala blog o tom, co prožívala, pak knihu a podle té vznikl film. Autorka se přitom netají tím, že právě soužití s rodinou manžela byl pro ni velký problém.

„Já hraju chlapa, který pro ni pochopení má, ale jestli ona pro mě, to nevím. Člověk v takovém stavu má prožitky zkreslené, takže i kdyby jí někdo chtěl pomoct, měl by to těžké. Protože ona tu rodinu vnímá jako nepřátelskou,“ říká Hanuš.

Po Zápisníku alkoholičky ho čeká natáčení pokračování filmu Vyšehrad, kde bude hrát odsouzeného fotbalového bafuňáře a ocitne se ve vězení. „Na to se těším, protože tyhle chlapíky rád zesměšňuji. Sport má být věcí morálky a místo toho je to spíš semeniště záporných vlastností,“ říká Hanuš.

Miroslav Hanuš ve filmu Vyšehrad: Fylm (2022)

Do věznice se dostane i s další sérií Ochránce, který točí Česká televize. „Tam hraju chlapíka, co pěstuje marihuanu,“ upřesňuje. Ve vězení v Hradci Králové točil už počtvrté a dokonce si tam pochutnal.

„Je to vazební věznice, tam nejsou lidé ve výkonu trestu. Vězni jedí na cele, je tam pouze jídelna pro personál. Tam jsme dostali k obědu to, co oni. Kuřecí prso s broskví zapečené se sýrem. A nebylo to špatné,“ pochvaluje si Hanuš.