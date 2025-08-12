Do Chorvatska jsme si vozili rýži a smáli se dětem u školy, vzpomínají Hanušovi

Jana a Miroslav Hanušovi jsou spolu už třiatřicet let a vychovali tři dcery. | foto: MAFRA

Jan Malinda
  20:00
Je léto, prázdniny, a tak si u Hanušových na zahradě povídáme třeba o... dovolených. A zase se potvrzuje, že už po chvíli se vám v jejich přítomnosti zlepšuje nálada. „My i tušíme, že jsme asi zábavný pár. Někdy naše manželství trošku hrajeme jako představení,“ zmíní Miroslav a jeho žena Jana se usmívá.

Nedávno jste oba dočasně chodili o francouzských holích. Copak to bylo za akci?
Miroslav: Ta akce se jmenovala: Jana si opravuje kyčel, já meniskus.

Vy jste až tak dokonale sehraní, že dokážete zkoordinovat i stejné termíny operací?
Miroslav: Ani nemusíme, nás koordinuje sama příroda, jak korodujeme.
Jana: A já miluju chirurgii. Takže jakmile se dozvím, že lékaři umějí něco opravit, chci okamžitě uspat a vadnou součástku vyměnit.
Miroslav: A tak už se teď Jana těší na další operaci.
Jana: Jak si tak spolu hezky stárneme a vylepšujeme se, nedávno říkám: „Mirku, ty bys vlastně ani nemohl mít nějakou mladší, viď?“ Mirek se zamyslel a řekl: „Mohl.“

Tak tady, milé děti, maminka seděla, držela ty hranolky a plakala a dívala se přes ulici na restauraci se zmrzlinou, kterou nedostala.

Miroslav Hanuš

Do Chorvatska jsme si vozili rýži a smáli se dětem u školy, vzpomínají Hanušovi

Premium

