Nedávno jste oba dočasně chodili o francouzských holích. Copak to bylo za akci?
Miroslav: Ta akce se jmenovala: Jana si opravuje kyčel, já meniskus.
Vy jste až tak dokonale sehraní, že dokážete zkoordinovat i stejné termíny operací?
Miroslav: Ani nemusíme, nás koordinuje sama příroda, jak korodujeme.
Jana: A já miluju chirurgii. Takže jakmile se dozvím, že lékaři umějí něco opravit, chci okamžitě uspat a vadnou součástku vyměnit.
Miroslav: A tak už se teď Jana těší na další operaci.
Jana: Jak si tak spolu hezky stárneme a vylepšujeme se, nedávno říkám: „Mirku, ty bys vlastně ani nemohl mít nějakou mladší, viď?“ Mirek se zamyslel a řekl: „Mohl.“
Tak tady, milé děti, maminka seděla, držela ty hranolky a plakala a dívala se přes ulici na restauraci se zmrzlinou, kterou nedostala.