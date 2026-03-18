Eliška Bašusová šla v otcových šlépějích a stala se herečkou. Bylo to ale bez jeho přičinění. Když šla okolo DAMU, kde byl den otevřených dveří, řekla si, že tam bude studovat. Nyní je známá především ze seriálu Ulice. V roce 2020 se provdala za biologa Kryštofa Bašuse.
Miroslav Hanuš okomentoval to, že se Eliška přejmenovala na Bašusovou, jako smutný okamžik v životě, nicméně vysvětlil, že mužské posily v rodině se hodí, jak on s věkem chřadne. „Když někdo přicházel a byl tak perspektivní, že už to stálo za to představení, tak jsem se ptal, jakou má nosnost. Kolik toho unese – podle toho, kolik toho je potřeba na chalupě,“ popsal Hanuš.
Vztah se zetěm má nakonec dobrý a klidně s ním vyrazí i na dovolenou a to dokonce na nudistickou pláž. „Já se rád svlékám,“ přiznává Hanuš. V Německu má pro to skvělou příležitost, protože tam jsou různé druhy nudistických pláží. Třeba i taková, na které se dají pouštět draci. Tam vyrazil Miroslav Hanuš se zetěm a vnukem.
Táta nám v hraní nebránil, pochvalují si dcery Miroslava Hanuše
„Můj muž se synem a táta šli pouštět draka. Já už jsem zdálky viděla toho draka, jak se vznáší, pak jsem viděla svého muže, jak něco fotí a strašně se všichni smějí. A když jsme přišli blíž, zjistili jsme, že táta nepouští draka rukama,“ prozradila Bašusová a Miroslav Hanuš názorně ukázal postoj, jaký při pouštění draka zaujal.
„My jsme tu fotografii vyvolali na pořádné plátno a naši to mají na zdi v obýváku za trest,“ dodala Bašusová.
Miroslav Hanuš prostě rád dělá v životě „blbosti“, jak pravil s odkazem na Jana Wericha.