Zlom přišel, když brácha málem zemřel. Tomáš a Miroslav Etzlerovi o konci sporů

Válečný novinář a herec odhalující své nitro, to jsou hodně odlišné profese. Byli jste vždycky tak rozdílní?

Tomáš: Jsme s Mirkem nesmírně rozdílní, ale máme i hodně společného, především kreativitu a zájem o svět. Proto jsme se teď domluvili, že bychom naši rozdílnost mohli dát dohromady a spolupracovat. Každý máme jiné dovednosti i jiné zkušenosti, a tak věřím, že jsme schopni vytvořit zajímavé projekty.

Miroslav: Spojuje nás hlavně to, že jsme vyrostli se stejnými rodiči, měli jsme společné dětství, na které nám zůstala spousta báječných vzpomínek. Přestože nepocházíme z rodiny, která byla finančně bůhvíjak při síle, prožívali jsme třeba krásné Vánoce nebo prázdniny. A že se pak naše cesty rozešly? No jasně, každý jsme měli jinou práci. Ale máte pravdu, naše profese se extrémně liší. I když nesouhlasím s občas tradovaným názorem, že každý herec musí být emocionální prostitutka.

Mezi námi se staly nějaké věci, o kterých nechci a nebudu nikdy hovořit. Myslím si, že jsem i já udělal několik blbostí. Ale člověk dozraje a přemýšlí: Proboha, jak dlouho tady ještě budeme? Miroslav Etzler