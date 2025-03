„Je to velmi intimní věc. On se narodil mrtvý. Byl zázrak, že se ho podařilo přivést k životu, a je zázrak, že to nemá žádné následky,“ vysvětlil Etzler, proč o synovi mluví jako o andělovi.

„On si to vybojoval a teď si ten život velmi užívá. Ve všech segmentech, který život nabízí. Nemluvím teď o alkoholu ani sexu, na to má ještě dost času. Je mu šest a půl,“ pobavil Etzler moderátora.

Syn Samuel překypuje energií a to je pro staršího otce často náročné. „Je to neuvěřitelně temperamentní člověk. Jedeme na kole, on ujede 26 kilometrů, přijdeme domů, já se usadím do křesla, šedesátiletý tatínek není výhra, a on akčně prohlásí: A co budeme dělat teď, tati?“ vypráví Etzler.

Se synem chodí taky rád po horách. Ale unavit ho je téměř nemožné. „Není to dítě, které by se ptalo, kdy už tam budeme. Jdeme do Jizerek a dáme si podle aplikace v mobilu okruh třeba 24 kilometrů a když pak dojdeme k autu, já čekám, jestli usne v sedačce, a on řekne: Dáme si to ještě jednou?“ popisuje herec, který má kromě šestiletého Samuela ještě syna Kristiána z druhého manželství s herečkou Zuzanou Bydžovskou a dcery Markétu a Magdalénu z prvního manželství.

V minulosti měl Etzler problémy s alkoholem a projevilo se to i při narození první dcery.

„Když jsme hráli v Národním divadle Rok na vsi, zrovna se mi narodila dcera. Zdržel jsem se v jedné příjemné hospůdce. A protože jsem tehdy byl úplně bez zodpovědnosti a byl jsem velmi bujarý člověk, nad ránem jsem sedl do auta a že pojedu domů. Naštěstí na druhé křižovatce byla červená a já jsem na ní za tím volantem usnul,“ vzpomíná Etzler.

„Najednou mě někdo budil – a ejhle, byl to policista, který byl nesmírně laskavý. Řekl: No tak to asi přeparkujeme... Sedli si a zaparkovali to. Vyhodili mě, vynadali mi. Přišel jsem domů, probudil se druhý den, a nevěděl, kde to auto je. Čtyři měsíce jsem ho hledal,“ dodal.

S alkoholem díky odborné pomoci skoncoval. Má to ale zdravotní následky. V poslední době musel změnit životosprávu a výrazně zhubl. „Teď jsem se poměrně dost změnil. Před čtyřmi měsíci mi diagnostikovali cukrovku v katastrofálním stavu. Není divu – podle toho, jak jsem žil, jsem si to zasloužil. Všechno jsem změnil a mám najednou strašně moc energie,“ prozradil herec, který se brzy objeví v novém seriálu Polabí.