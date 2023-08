Smrti už se nebojím. Byl jsem ve stavu, kdy mi to bylo jedno, vzpomíná Etzler

Nedávno měla v Divadle Radka Brzobohatého premiéru hra A je to venku, kde máte hlavní roli. O čem to je?

Je to komedie o rodičích a dětech a jejich vztazích. Jednoho večera se spolu sejdou, všichni „vyloží karty“ na stůl a v ten moment se odhalí všechna zákoutí rodinných vztahů. Já hraju tátu dcery, kterou mám moc rád. Dějí se ale kolem ní věci, se kterými nesouhlasím – a neumím být zticha. Veřejně o tom mluvím a jsou z toho jenom problémy. Myslím, že skoro každý rodič dospělých dětí si tam najde své. (smích) Přijďte se podívat.

To kastování, že někdo je kavárník, jiný havloid, další dezolát nebo chcimír. Ta arogance všude kolem je strašná. Proboha proč? Já byl kdysi schopný jít na pivo s kámošem, který volil komunistickou stranu.