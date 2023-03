Lidé mysleli, že dělám reklamu na očkování za prachy, říká o covidu Etzler

„Když jsem sundal poprvé tu masku a měl jsem ujít padesát metrů, tak to nešlo. Ale byla to do jisté míry moje chyba, protože já jsem nechtěl jít z mnoha důvodů – mimo jiné i kvůli doporučení své lékařky – na očkování,“ řekl Miroslav Etzler, kterého na podium doprovodil jeho čtyřletý syn Samuel.

Paradoxně ho dodnes někteří lidé podezírají, že to celé byla reklama na očkování, za kterou inkasoval spoustu milionů. „Dokonce mi jeden pán napsal, že jsem herec z prdele, ale tohle že byla rozhodně moje nejlepší role. Že to bylo dost přesvědčivé,“ prohlásil herec s tím, že nyní už je naštěstí opět fit a naplno zpět v práci.

Během covidové pandemie se však s rodinou odstěhoval mimo Prahu, a sice na Liberecko, kde se cítí spokojený. „Divadlo hraju tak dvaadvacetkrát měsíčně. To je docela dost, ale musím říct, že mě to baví. Hraní mě prostě baví, já chodím do divadla rád,“ přiznal.

Na rozdíl od většiny svých kolegů, kteří považují hraní za strašnou dřinu, totiž vnímá herectví jako mimořádně příjemnou a dobře zaplacenou práci. „Já fakt znám lidi, kteří se strašně nadřou. Já jsem dělal v dole jako horník, a to je dřina,“ dodal Miroslav Etzler.

Herec se svěřil také s tím, že má potíže se spánkem. Denně naspí tak maximálně tři hodiny a svoje potíže pozoruje od doby, kdy navštívil prales na Sumatře, a tam okusil jakýsi záhadný halucinogenní kořen kaktusu. Kvůli asomnii byl už i ve spánkové laboratoři. Jeho vyšetření ale skončilo nezdarem a nešťastný pan doktor podle herce pouze poznamenal: „Tohle jsem v životě neviděl. Vy máte větší aktivitu mozku, když spíte, než když jste vzhůru.“