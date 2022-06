Etzler po covidu opět na place: Strach jsem neměl, hlavní bylo, abych to udýchal

Kvůli focení vizuálu pro novou komedii Cravate club, která se od října bude hrát v pražském Divadle Metro a vypráví o tom, co všechno se může stát mezi dvěma velkými kamarády, se musel herec ponořit do potápěčského bazénu v čestlickém aquaparku.

„Má asi osm metrů do hloubky, ale my jsme fotili asi metr pod hladinou. Vždycky jsme tam pobyli pár desítek vteřin a pak jsme se zase vynořili. Nadýchli, zkontrolovali záběry a zase jsme se potopili. Bylo to nesmírně zábavné,“ svěřil se Miroslav Etzler, který si focení s kolegou Martinem Pechlátem a odbornicí na podvodní fotografování Lucií Drlíkovou užíval.

„Kromě nějakého potápění s mobilem ve voděodolném pouzdru jsem takhle nikdy nefotil. Obzvlášť s celou produkcí a ještě v oblecích. To byla vážně má premiéra, ale pro umění se občas musejí překonávat hranice,“ podotkl Etzler, který si před mnoha měsíci prošel těžkým covidovým onemocněním.

„Strach jsem neměl, jen jsem musel dávat pozor, abych to udýchal. Přeci jen mám ty plíce o něco menší, ale zvládli jsme to skvěle.“

Miroslav Etzler skončil v listopadu loňského roku v nemocnici s covidovou atakou a oboustranným zápalem plic. Své příznivce pak z lůžka s kyslíkovou maskou opakovaně vyzýval k tomu, aby se na rozdíl od něj nechali včas očkovat.