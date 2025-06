Je to terapie. Musíte hrát, i když zažíváte něco nepěkného, říká Miroslav Donutil

Inspiroval jste se při natáčení Molocha nějakými politickými tvářemi?

Inspiroval jsem se funkcí prezidenta. Funkce prezidenta je velmi náročná, velmi zodpovědná a já jsem se snažil tu náročnost a zodpovědnost v postavě zúročit.

Nemusíte nám jmenovat konkrétní politiky, pokud nechcete, ale zauvažoval jste nad někým existujícím, kdo je u moci například v Evropě? Koho jste si tak trošičku nastudoval?

My jsme to nechtěli. Nechtěli jsme uvažovat nad někým konkrétním. My jsme chtěli ukázat postavu středoevropského prezidenta, shodou okolností prezidenta České republiky, kterého potkávají věci a on potkává je. A inspirovali jsme se pochopitelně všemi možnými hlavami států, respektive inspiroval se především scenárista Štefan Titka a na mně už bylo jenom, abych to zahrál.

Co když vám někdo řekne, vzhledem k tomu, co všechno máte ve svém životopise, že jste fenomenální herec?

Tak mu poděkuju a budu se cítit poctěn. To je nádhera.

Co byste rád, aby minisérie Moloch předala českému divákovi? Protože u nás budou zanedlouho volby...

Já bych chtěl především, aby českého diváka minisérie zaujala, aby se měl na co dívat a jsem přesvědčen, že bude mít se na co dívat. Aby ho to povzbudilo v tom, aby šel k volbám, když ty volby zmiňujete a aby se zamyslel nad situací v tom směru. Že bude vědět, co tam do volební urny vhodit.

Miroslav Donutil v sérii Moloch

V minulosti jsme na vás byli zvyklí v komediálních žánrech, teď máte dost i temných rolí. Jak se vám ztvárňují právě tyto, nechci úplně říkat černé věci?

Já mám rád, když se to střídá. A to se osvědčilo i teď v nedávné minulosti. Měl jsem možnost po pětadvaceti letech se potkat s Bolkem Polívkou ve filmu Jak se nám to mohlo stát?, což je ryze komediální žánr a jsem rád, že se lidem komedie líbí. A hned na to přijde toto a vzápětí je tam připravená další komedie, kterou budeme točit v létě. Já si myslím, že střídání mně prospívá, mám ho rád a doufám, že se s ním diváci smíří.

Přebije skutečně to herecké řemeslo všechny bolesti a všechnu únavu?

Dokáže mnohé. I ve chvílích, kdy vám není dobře, kdy se necítíte dobře, kdy máte i nějakou smutnou záležitost v rodině nebo ve vašem blízkém okolí, herectví je osvobozující a je to jistá terapie, jistý druh léčby. Vy musíte hrát, i když zažíváte něco nepěkného, jdete na jeviště a divák nesmí nic poznat, protože si koupil vstupenku a jde se podívat třeba na něco veselého.