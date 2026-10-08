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Lidé občas neví, v jaké situaci mě oslovují, říká Donutil. A promluvil o konci na scéně

Ivana Karásková
  20:00

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Miroslav Donutil | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Miroslav Donutil se v příštích dnech v pražské Lucerně znovu podělí s diváky o humorné historky. Vystoupí zde po dvaceti letech – a naposledy. Navzdory letošním pětasedmdesátinám nepolevil v pověstné pracovitosti. Hraje a natáčí o sto šest, zároveň dobře ví, že takové nasazení mu nevydrží věčně.

Naposledy jste v Lucerně vyprávěl v roce 2006. A za pár dní se tam s publikem rozloučíte. O čem budete povídat?
Rozhodl jsem se, že hlavně o tom, co jsem za čtvrt století zažil v Národním divadle. O setkáních s vynikajícími kolegy, ale i s těmi, které jsem potkával mimo divadlo. Namátkou s Karlem Gottem. Byla to dlouhá doba. Rád bych ji zachytil a pobavil publikum svými vzpomínkami. Nicméně po republice budu s pořadem Na kus řeči jezdit dál.

Co mě udivuje, ten seriál se líbí i dětem. Když někde hraju, po představení za mnou chodí školáci, tak deset dvanáct let, a tvrdí, že milujou doktora Martina.

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Miroslav Donutil se v příštích dnech v pražské Lucerně znovu podělí s diváky o humorné historky. Vystoupí zde po dvaceti letech – a naposledy. Navzdory letošním pětasedmdesátinám nepolevil v pověstné...

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