Naposledy jste v Lucerně vyprávěl v roce 2006. A za pár dní se tam s publikem rozloučíte. O čem budete povídat?
Rozhodl jsem se, že hlavně o tom, co jsem za čtvrt století zažil v Národním divadle. O setkáních s vynikajícími kolegy, ale i s těmi, které jsem potkával mimo divadlo. Namátkou s Karlem Gottem. Byla to dlouhá doba. Rád bych ji zachytil a pobavil publikum svými vzpomínkami. Nicméně po republice budu s pořadem Na kus řeči jezdit dál.
Co mě udivuje, ten seriál se líbí i dětem. Když někde hraju, po představení za mnou chodí školáci, tak deset dvanáct let, a tvrdí, že milujou doktora Martina.