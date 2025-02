Zpěvák Miro Šmajda měl ve Vietnamu vážnou nehodu na motorce

Šmajda se o nehodě na motorce rozepsal na Instagramu. „Hlásím se po odmlce a nečekaně brzkém konci mé desetitýdenní cesty už po třech týdnech, bohudík,“ oznámil.

„Z Hanoje jsem koncem minulého týdne na motorce vyjel před obědem a těsně po 15 hodinách na severu Vietnamu, kousek od hranic s Čínou, jsem měl nehodu, kde mi tak v rychlosti 80 km/h nedal z vedlejší silnice přednost taxikář,“ popsal nehodu Šmajda s tím, že se v poslední vteřině vyhnul přímému nárazu. „Vše mohlo být jinak, proto bohudík.“

Zpěvák z nehody vyvázl se zraněními, kvůli kterým skončil v nemocnici. „Kromě vykloubeného ramene, roztrženého kolene, vazu, natažených svalů, zubů, odřenin a pohmožděnin jsem v pořádku, a nic životně důležitého zasaženo nebylo,“ vysvětlil Šmajda.

Miro Šmajda prozradil, že měl nehodu ve Vietnamu. (únor 2025)

Fanoušci by také neměli očekávat příspěvky na sociálních sítích z nemocničního lůžka. Jak sám zpěvák zdůraznil, nemá rád, když si lidé z těchto věcí dělají promo.

„Jsem šťastný člověk, že jsem pořád tady vzhledem k okolnostem nehody,“ dodal a projevil vděk za to, jak nehoda dopadla. „Děkuji strážným andělům a své duchapřítomnosti a přeji všem, ať jste zdraví, opatrní a vážíte si hodnoty toho, co bereme jako samozřejmost. Už jen to, že ráno vstaneme a můžeme chodit, je dar z nebes.“

Fanoušky také ujistil, že do začátku koncertní sezony bude v pořádku. „V dubnu se vidíme v nejlepší kondici a síle,“ dodal Šmajda.