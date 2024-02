Měl problémy s imunitou, často užíval antibiotika, říká o Mekym Žbirková

Poznali se, když s ním přišla v 17 letech udělat rozhovor do studentského časopisu. On se následně ukázal na jejím maturitním plese a vznikl vztah, který o čtyři roky později zpečetili sňatkem.

Zdálo by se, že Kateřina Žbirková žila ve stínu svého slavného muže. Ale byla důležitou součástí jeho tvorby. „Musela jsem být doma s dětmi. Ale uvnitř jsem se necítila jako žena v domácnosti. Nebyla jsem žena, která vaří, peče, stará se o děti a manžel někde je a ona nic neví, protože Meky se mě snažil vtáhnout do všeho, co dělal. Každý text, každý song prošel takovým mým schvalovacím procesem,“ popsala.

Postupně se stala jeho manažerkou a ochraňovatelkou i co se týká jeho zdraví. Jeho plíce totiž nepracovaly, jak by měly a Žbirka měl problémy s imunitou, kterou sám oslaboval častým užíváním antibiotik.

„Meky se nikdy nesvěřoval se svými zdravotními problémy, nebyl to ten typ. Ale on měl dlouhodobé problémy s imunitou. Už když jsem ho poznala, tak jsem za ním byla v nemocnici v Plzni. Nepamatuji si turné, které by bylo bez nějakých antibiotik. Při sebemenším náznaku si vzal léky, protože říkal, že padnutá nádcha, což je rýma, je nejhorší pro zpěváka. A snažil si chránit hlas, aby byl co nejlepší. Pro něj byl hlas nejvíc,“ popsala Žbirková s tím, že z velké části byly ale jeho problémy s plícemi genetické, protože stejně trpěla i jeho matka.

Pandemii covidu zvládl zpěvák vzhledem k izolaci dobře. „Dost tvořil, protože měl čas, a i zdravotně na tom byl celkem dobře, protože nebyl vystavený bakteriím ani virům. Připravoval album Posledné veci. Ale jakmile se trochu rozvolnilo, tak zase naskočil do koncertů, což mělo za následek, že zase začal nemocnět a chořet,“ popsala Žbirková.

Když ho v roce 2021 vezla jako už mnohokrát do nemocnice, nečekala, že to bude naposled. „Nečekali jsme, že to bude fatální, protože Meky už jeden hodně těžký zápal plic prodělal asi před pěti lety a nakonec se z toho dostal. Ale tentokrát už byl z té choroby tak vyčerpaný, že už ani nechtěl nic zkoušet. Měla jsem z něho pocit, jako by se vypnul,“ popsala.

V posledních dnech už nemluvil, chtěl jen léky na kašel, po nichž usínal. Držel manželku za ruku a poslouchal své milované Beatles. „Byla jsem v takovém transu v té době i dlouho potom a vykonávala prostě, co bylo třeba,“ popisuje Žbirková, která po smrti manžela zorganizovala pohřeb, naplánované narozeninové koncerty změnila na vzpomínkové, připravila vydání poslední desky i výstavu o Mekyho životě.

Výstava připomínající život a tvorbu Mekyho Žbirky

„Podvědomě jsem se schovávala za práci. Ale když byla hotová výstava a já se tam ocitla sama, kolem byly jeho věci, tak tam mi to teprve došlo, tam to na mě padlo,“ vzpomíná.

Dva roky po odchodu manžela odmítala nabídky od různých lidí z českého showbyznysu, kteří ji chtěli za manažerku. Nakonec kývla až zpěvačce Lenny, s níž začala spolupracovat. Zároveň ji ale stále zaměstnává práce na odkazu Mekyho Žbirky a vydala i svou knihu Katherine. „Není to ani můj životopis, ani Mekyho životopis, je to historie našeho vztahu,“ dodává.