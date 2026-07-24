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Syn Mekyho Žbirky se bude ženit. V Londýně se zasnoubil s webovou vývojářkou

Autor:
  9:10
David Žbirka se zasnoubil s Claire Peng

David Žbirka se zasnoubil s Claire Peng | foto: Instagram/sunnbrella

David Žbirka a Kateřina Žbirková s cenami Anděl
David Žbirka se věnuje hudbě stejně jako jeho otec.
David Žbirka na akci Meky naveky
Midi Lidi a David Žbirka na Metronome Prague (22. června 2023)
29 fotografií
Syn slavného zpěváka Mira Žbirky (†69) David (30) se zasnoubil s webovou vývojářkou a designérkou čínsko-kanadského původu Claire Peng. Zprávu oznámili fotkami na sociální síti a sdílela ji vdova po Žbirkovi Kateřina (59).

David Žbirka žije v Londýně, kde taky vystudoval na Middlesex University film a televizní produkci. Už několik let tvoří pár s webovou vývojářkou Claire Peng a na začátku července se pár zasnoubil.

VIDEO: V nové Mekyho skladbě Nejsi sám zpívá i jeho syn David

Zprávu o zasnoubení sdílel Žbirka na profilu své kapely Sunnbrella, s níž koncertuje především ve Velké Británii. Loni vystoupili ale i u nás, na trojkoncertu v pražské Arše+ spolu s kapelami Dukla a Media Service.

Žbirka sdílel snímky se svou snoubenkou a zveřejnili i fotku prstenu. Jeho matka Kateřina Žbirková později sdílela jeho příspěvek na sociální síti s větou: „Tak se nám zasnoubili.“

sunnbrella

‎‧₊˚♡ 5.7.2026 ♡˚₊‧

22. července 2026 v 13:24, příspěvek archivován: 23. července 2026 v 14:46
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Pět let od manželovy smrti je šťastně zadaná i Kateřina Žbirková. Letos na jaře se pochlubila novým vztahem s mužem mladším než je její syn. Mikuláš Focko (28) je syn známého slovenského podnikatele Ľubomíra Focka a momentálně studuje právo. Podle svého profilu na sociálních sítích žije střídavě v Česku a v Bruselu. V roce 2017 se účastnil soutěže Muž roku.

Vdova po Mekym je zamilovaná, Kateřina Žbirková ukázala o 31 let mladšího přítele

S Miroslavem Žbirkou, který zemřel v roce 2021, strávila Kateřina Žbirková 37 let a dosud se stará o jeho odkaz.

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