David Žbirka žije v Londýně, kde taky vystudoval na Middlesex University film a televizní produkci. Už několik let tvoří pár s webovou vývojářkou Claire Peng a na začátku července se pár zasnoubil.
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Zprávu o zasnoubení sdílel Žbirka na profilu své kapely Sunnbrella, s níž koncertuje především ve Velké Británii. Loni vystoupili ale i u nás, na trojkoncertu v pražské Arše+ spolu s kapelami Dukla a Media Service.
Žbirka sdílel snímky se svou snoubenkou a zveřejnili i fotku prstenu. Jeho matka Kateřina Žbirková později sdílela jeho příspěvek na sociální síti s větou: „Tak se nám zasnoubili.“
Pět let od manželovy smrti je šťastně zadaná i Kateřina Žbirková. Letos na jaře se pochlubila novým vztahem s mužem mladším než je její syn. Mikuláš Focko (28) je syn známého slovenského podnikatele Ľubomíra Focka a momentálně studuje právo. Podle svého profilu na sociálních sítích žije střídavě v Česku a v Bruselu. V roce 2017 se účastnil soutěže Muž roku.
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S Miroslavem Žbirkou, který zemřel v roce 2021, strávila Kateřina Žbirková 37 let a dosud se stará o jeho odkaz.