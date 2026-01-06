Zlomený nos a další zranění. Cukrářka Mirka van Gils Slavíková ošklivě upadla

Autor:
  17:17
Cukrářka Mirka van Gils Slavíková nebude na začátek roku vzpomínat v nejlepším. Upadla na schodech a ošklivě se zranila. Svým sledujícím na sociálních sítích prozradila, jak na tom je.

„Tento rok nezačal ideálně. Dávejte na sebe pozor, cukrouškové. Opatrujte se,“ napsala Mirka van Gils Slavíková k videu na sítích, kde promluvila o svém novoročním zranění.

„Pamatujete, jak jsem si vám dovolila popřát žádná předsevzetí? Já jsem jedno maličký udělala, že doufám, že ten příští rok bude v klidu. Ne, nebude,“ říká s odřeným čelem, nosem a s rukou v sádře.

Zraněná Mirka van Gils Slavíková (6. ledna 2026)
Cukrářka Mirka van Gils Slavíková ve studiu Rozstřelu
Cukrářka Mirka van Gils Slavíková (Praha, 7. listopadu 2023)
Dorty jsou oblíbenou disciplinou Mirky van Gils Slavíkové.
38 fotografií

„Hned první držkopád v novém roce se stal včera ráno. Sjela jsem schody, zabrzdila obličejem o sisalovou rohožku, zlomila si nos a roztříštila levé zápěstí. Jsem v pořádku, ta hlava mi furt myslí, nebojte se. Trošku to bolí, teda to si nebudu hrát na hrdinku. Ale i takovéto momenty v životě máme,“ přiznala. „Budu vás o všem informovat. A jak bude sádra dole, tak hned se pustím do videí a pošlu vám nějaké. Minimálně vám pošlu nějaký pozdrav. A neděste se, mohlo to dopadnout hůř!“

Mirka van Gils Slavíková je držitelkou francouzského titulu Professeur en sucre d’Art (Profesor cukrářského umění), zvítězila na několika cukrářských olympiádách a na Velké ceně Paříže. Dostala se tak mezi evropskou cukrářskou elitu. Své umění zdokonalovala ve Francii a Švýcarsku.

Mirka van Gils Slavíková a Josef Maršálek jako porotci televizní show Peče celá země (2020)

Procestovala téměř celý svět, v Jihoafrické republice, v USA i v Evropě vždy propagovala české buchty, koláče a perníky. V roce 2020 byla porotkyní první řady pekařské soutěže Peče celá země, jejíž čtvrtou sérii nyní vysílá Česká televize.

Místní cukrařinu se snaží dostat zpět na úroveň té vysoce ceněné – prvorepublikové. Své umění staví na jednoduchosti, eleganci a osvědčených cukrářských postupech. Jak sama říká, „dezert musí ladit oku a hlavně chutnat“.

Má dceru Hanu a dva syny, Matěje a Clarka.

15. prosince 2023
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Krainová ukázala vilu v Dominikáně. Interiér bude v exotickém stylu, prozradila

Simona Krainová na Instagramu (28. února 2024)

Po více než roce se Simona Krainová (52) dočkala dokončení stavby své vysněné vily v Dominikánské republice. Pochlubila se výsledkem a těší se na luxusní bydlení v tropickém prostředí. Proces byl...

Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá

Bianca Censori s manželem Kanyem Westem (Soul, 11. prosince 2025)

Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě...

S pivem a nahoře bez. Heidi Klumová si užívá dovolenou ve vlnách Karibiku

Topmodelka Heidi Klumová a její manžel Tom Kaulitz na dovolené v Karibiku...

Topmodelka Heidi Klumová (52) si dopřává slunečné chvíle na karibském ostrově Svatý Bartoloměj se svým manželem, muzikantem Tomem Kaulitzem (36). Během relaxačního pobytu se německá hvězda rozhodla...

Zlomený nos a další zranění. Cukrářka Mirka van Gils Slavíková ošklivě upadla

Zraněná Mirka van Gils Slavíková (6. ledna 2026)

Cukrářka Mirka van Gils Slavíková nebude na začátek roku vzpomínat v nejlepším. Upadla na schodech a ošklivě se zranila. Svým sledujícím na sociálních sítích prozradila, jak na tom je.

6. ledna 2026  17:17

Chodila s Ronaldem, dítě má s Cooperem. Sexy Irina Šaiková slaví 40

Irina Šaiková

Často se říká, že slovanské dívky jsou nejkrásnější. Modelka ruského původu Irina Šaiková, která 6. ledna slaví čtyřicáté narozeniny, je toho důkazem. Dokázala prorazit v Evropě i Spojených státech a...

6. ledna 2026  12:27

Móda z cen kritiků: sexy výstřihy a rozparky, ale také trochu bizáru

Móda na Critics Choice Awards v Santa Monice (4. ledna 2026)

V americké Santa Monice se o víkendu udílely ceny kritiků. Známé tváře na černém koberci předvedly nejrůznější outfity, nechyběly elegantní i sexy kreace a také trochu výstřednější modely. Těch ale...

6. ledna 2026  10:37

Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá

Bianca Censori s manželem Kanyem Westem (Soul, 11. prosince 2025)

Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě...

6. ledna 2026

Václav Neužil šel proti zákonu. Policisté mu to ale odpustili

Václav Neužil (Karlovy Vary, 2. července 2023)

Zatímco on točil celovečerní film s Davidem Ondříčkem, jeho manželka Lenka se synem si užívali podzimních prázdnin na ostrově Fuerteventura. Ale na hlavu rodiny mysleli i tam a Václavu Neužilovi...

6. ledna 2026

Krainová ukázala vilu v Dominikáně. Interiér bude v exotickém stylu, prozradila

Simona Krainová na Instagramu (28. února 2024)

Po více než roce se Simona Krainová (52) dočkala dokončení stavby své vysněné vily v Dominikánské republice. Pochlubila se výsledkem a těší se na luxusní bydlení v tropickém prostředí. Proces byl...

6. ledna 2026

Spor bratrů Hrušínských ukončila až hrozba smrti. Proč spolu léta nemluvili?

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Oba patří k hereckým legendám, stejně jako jejich slavný otec Rudolf Hrušínský. Jan a Rudolf mladší se po mnoha letech znovu potkali před kamerou při natáčení dokumentu Já, brácha a jméno Hrušínský....

5. ledna 2026  16:13

Herec Pavel Trávníček je v nemocnici. Rušíme nasmlouvané akce, oznámila manželka

Monika Trávníčková a Pavel Trávníček (Žofín, Praha, 14. prosince 2025)

Pavel Trávníček (75) byl koncem prosince hospitalizován v Nemocnici Na Homolce, kde je v péči týmu profesora Petra Neužila. Známému herci a dabérovi se přitížilo od srdce kvůli přechozenému zánětu...

5. ledna 2026  14:33

Po nehodě na pláži mám vážně poškozený mozek, popsala herečka Evangeline Lilly

Herečka Evangeline Lilly

Kanadská herečka Evangeline Lilly, známá především ze seriálu Ztraceni (Lost) a filmové série Marvel (Ant-Man and the Wasp), oznámila, že utrpěla poškození mozku, které má dopad na její každodenní...

5. ledna 2026

Herečky s botoxem jsou děsivé, myslí si režisér Francis Ford Coppola

Francis Ford Copolla na udílení cen filmového festivalu v Cannes. (25. května...

Slavný režisér Francis Ford Coppola promluvil o tom, co si myslí o snaze hereček zpomalit stárnutí pomocí botoxu. Šestaosmdesátiletý tvůrce neskrývá, že tuto metodu odmítá, a zdůraznil, že ženy jsou...

5. ledna 2026  13:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

První intimní zkušenosti? Byly i s dívkami, přiznává herečka Kate Winsletová

Kate Winsletová (25. června 2025)

Britská herečka Kate Winsletová (50) si detaily svého milostného života nechává pro sebe a soukromí si střeží. V nedávném rozhovoru však promluvila o svých prvních intimních zkušenostech a přiznala,...

5. ledna 2026  11:12

Leonardo DiCaprio prozradil, proč se stále skrývá před veřejností

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio patří k nejznámějším hercům světa, na veřejnosti se ale snaží zůstat co nejméně nápadný. Když zrovna nepropaguje nový film, baseballová čepice a sluneční brýle neoddělitelně patří k...

5. ledna 2026  9:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.