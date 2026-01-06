Zlomený nos a další zranění. Cukrářka Mirka van Gils Slavíková ošklivě upadla

„Tento rok nezačal ideálně. Dávejte na sebe pozor, cukrouškové. Opatrujte se,“ napsala Mirka van Gils Slavíková k videu na sítích, kde promluvila o svém novoročním zranění.
„Pamatujete, jak jsem si vám dovolila popřát žádná předsevzetí? Já jsem jedno maličký udělala, že doufám, že ten příští rok bude v klidu. Ne, nebude,“ říká s odřeným čelem, nosem a s rukou v sádře.
„Hned první držkopád v novém roce se stal včera ráno. Sjela jsem schody, zabrzdila obličejem o sisalovou rohožku, zlomila si nos a roztříštila levé zápěstí. Jsem v pořádku, ta hlava mi furt myslí, nebojte se. Trošku to bolí, teda to si nebudu hrát na hrdinku. Ale i takovéto momenty v životě máme,“ přiznala. „Budu vás o všem informovat. A jak bude sádra dole, tak hned se pustím do videí a pošlu vám nějaké. Minimálně vám pošlu nějaký pozdrav. A neděste se, mohlo to dopadnout hůř!“
Mirka van Gils Slavíková je držitelkou francouzského titulu Professeur en sucre d’Art (Profesor cukrářského umění), zvítězila na několika cukrářských olympiádách a na Velké ceně Paříže. Dostala se tak mezi evropskou cukrářskou elitu. Své umění zdokonalovala ve Francii a Švýcarsku.
Procestovala téměř celý svět, v Jihoafrické republice, v USA i v Evropě vždy propagovala české buchty, koláče a perníky. V roce 2020 byla porotkyní první řady pekařské soutěže Peče celá země, jejíž čtvrtou sérii nyní vysílá Česká televize.
Místní cukrařinu se snaží dostat zpět na úroveň té vysoce ceněné – prvorepublikové. Své umění staví na jednoduchosti, eleganci a osvědčených cukrářských postupech. Jak sama říká, „dezert musí ladit oku a hlavně chutnat“.
Má dceru Hanu a dva syny, Matěje a Clarka.
15. prosince 2023