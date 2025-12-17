„Já jsem došla k tomu, že jsem si nechala udělat gastrický bypass,“ vysvětlila cukrářka, která si před narozením dětí udržovala postavu běháním, ale po třech porodech se jí už kila nabraná v těhotenství nedařila shodit.
„Je to náročné. Ale řekla bych, že dnes už to snad mají docela dobře vymyšlené. Já s tím žiju poměrně dobře,“ říká.
Motivací pro tento krok pro ni byla vlastní matka. „Moje maminka nebyla tlustá, ale nebyla hubená. A měla různé zdravotní potíže,“ vysvětluje cukrářka.
„Já jsem ji dochovávala a vím, jakými bolestmi procházela. Takže tohle je takové tlačítko v hlavě: Když se o sebe nebudeš starat, tak budeš trpět jako ta maminka. A to nechceš. To byl asi ten největší impuls k tomu začít poslouchat svoje tělo,“ říká cukrářka, která díky zákroku zhubla 45 kilogramů.
Vyhýbá se taky cukru, s kterým ovšem musí pracovat. „Nejím cukr. Velmi sporadicky, a to vlastně když musím ochutnávat,“ vysvětlila. „Nemůžu. Je to způsobeno stařeckou cukrovkou, jak tomu říkám. Doufám, že nebudu mít stařeckou demenci,“ dodala.
10. prosince 2021