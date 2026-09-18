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Bývalá slovenská vicemiss drží hladovku. Fanoušci jí píší, že vypadá nezdravě

Autor:
  12:00
Mirka Luberdová (2026)

Mirka Luberdová (2026) | foto: Profimedia.cz

Mirka Luberdová (2026)
Mirka Luberdová s dcerou (2025)
Mirka Luberdová (2019)
Mirka Luberdová (2013)
5 fotografií
Slovenská vicemiss roku 2003 Mirka Luberdová (41) sdílí na sociální síti se svými sledujícími, jak dodržuje program, v rámci něhož musí dva týdny držet hladovku. Vše probíhá pod odborným dohledem, přesto jí lidé píší, že vypadá nezdravě.

Hladovění je to nejlepší, co pro sebe lidé mohou udělat, říká neurolog

Mirka Luberdová se po umístění v soutěži Miss stala výživovou poradkyní a letos oznámila návrat ke své původní profesi zdravotní sestry. O své zdraví se rozhodla pečovat i zvláštním způsobem, když se zapojila do programu v Trenčianských Teplicích, kde pod dohledem dodržuje hladovku. Pije jen alkalickou vodu, chodí na procházky a podstupuje různé procedury včetně koupelí.

„Léčebné hladovění není žádný moderní výmysl. Je to technika stará stovky až tisíce let a vždy měla nejen fyzická, ale i duchovní rozměr. Když na chvíli přestaneš tělu stále něco dodávat, najednou mu dáš prostor, aby začalo pracovat samo,“ vysvětluje Luberdová svým sledujícím, kterých má na Instagramu přes 34 tisíc.

Mirka Luberdová (2026)
Mirka Luberdová (2026)
Mirka Luberdová s dcerou (2025)
Mirka Luberdová (2019)
5 fotografií

Pod dalším videem, které natočila několik dní po začátku hladovky, ji fanoušci upozornili, že nevypadá zrovna zdravě. Někdejší modelka to ale vysvětlila. „Dnes možná nevypadám úplně reprezentativně. A upřímně, teď to ani není podstatné. Jsem v procesu léčebného hladovění a právě první dny jsou obdobím, kdy se tělo přelaďuje z neustálého příjmu potravy na využívání vlastních zásob,“ vysvětlila s tím, že to zahrnuje i únavu, bolest hlavy, změnu nálady a pocit nevolnosti.

To vše stojí za to podle ní podstoupit, aby se tělo uzdravilo. „Medicína dokáže neuvěřitelné věci a léky mají svoje důležité místo, ale při množství civilizačních onemocnění často řešíme následky dlouhé roky místo toho, abychom dostatečně řešili jejich příčiny - stravu, metabolické zdraví, pohyb, spánek a životní styl,“ zdůrazňuje Luberdová s tím, že hladovka není lék na všechno, ale lidé by měli přemýšlet na tím, čeho je lidské tělo přirozeně schopné, když má k tomu vhodné podmínky.

Spolu s ní léčebné hladovění podstupuje 40 lidí různého věku a každý má nějakou diagnózu, ale dokážou tam prý fungovat bez léků na cukr nebo tlak. „Jsou tu lidé, kteří se zbavili histaminové intolerance, jsou tu lidé, kteří si odstranili užívání inzulinu. Jsou tu lidé, kteří zvrátili onkologické onemocnění, astma. Oni si to vyléčili,“ tvrdí Luberdová.

„Ne každému to zabere na 100%. Někdo musí mít delší hladovku, někomu stačí dvoutýdenní. Jsou různé diagnózy, různé příčiny, různě dlouho jste na nich pracovali, než se stali vašimi problémy, takže tady nejde o to, že jdeme hledat zázrak za 2 týdny na všechno. Je třeba se na to podívat jako na všechno s hlubším kontextem, nastudovat si to,“ dodala.

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