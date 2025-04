Mirka Čejková moderovala hlavní zprávy na Primě s Pavlem Zunou, který byl zároveň šéfredaktorem. Ten se v roce 2009 nepohodl s vedením na úsporách a musel odejít. Tři měsíce po něm skončila i Čejková.

„To nebylo, že bych se nepohodla. Já jsem měla jít jeden den na zprávy a zavolali mi, ať přijdu už v 9 ráno, ačkoli se nastupovalo až ve 14. Tak mi došlo, že se děje něco divného,“ vzpomíná Čejková.

„Přišel pan ředitel a řekl: Nemám pro vás dobré zprávy, dnes už nebudete hlásit. Nová šéfredaktorka si nepřála, abyste šla na zprávy. A já: ‚Vždyť je to moje kamarádka!‘ A on řekl, že to tak nevypadalo,“ vypráví bývalá moderátorka. Tehdejší novou šéfredaktorkou byla Jitka Obzinová, s níž se Čejková spřátelila v době, kdy obě pracovaly na Nově.

Čejková se po odchodu z televize vrhla na koučování. Nejprve jako klientka, později jako koučka. V současné době je trenérkou komunikace a spolumajitelkou firmy, která vyvíjí tréninkové aplikace ve virtuální realitě pro segment zdravotnictví a školství.

Coby trenérka komunikace má klienty hlavně mezi vysoce postavenými lidmi. Komunikace se podle ní v průběhu let velmi změnila napříč společností a vidět je to hlavně u politiků.

„Komunikace v politice odráží společnost. V 90. letech, ať byl jakýkoli průšvih, tak všichni politici vždy říkali, že se snaží dobrat konsensu. Protože lidi nechtěli, aby se někdo hádal a aby to bylo protivné. Dnes se hádají, jsou na sebe vulgární, protože to společnost chce. Je to hrozně extrémní,“ míní Čejková, která si prošla turbulencemi nejen v pracovním, ale i v soukromém životě.

Mirka Čejková se svou dcerou, která je mentálně postižená.

Z prvního manželství s Tomášem Všetečkou má dceru Petru, která je mentálně postižená. Podle Čejkové za její postižení může opilá lékařka, kvůli které byla dcera při porodu přidušena.

Druhým manželem moderátorky byl golfista Alex Čejka, s nímž má syny Alexe a Felixe. Rozvedli se v roce 2004. Čejková se pak provdala za Marka Víta, kterého chodila navštěvovat do vězení, kde byl za finanční podvody. Rozvedli se v roce 2011 a potom se vzájemně obviňovali z týrání.

Po třech rozvodech je Čejková se svým životem spokojená. „Jsem šťastná, můj život se vymotal z turbulentních vod,“ říká dnes.